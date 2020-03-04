Дмитрий Кулеба возглавил Министерство иностранных дел Украины

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Верховная Рада Украины
на заседании 4 марта утвердила кандидатуру Дмитрия Кулебы на должность главы
Министерства иностранных дел. Ранее Кулеба занимал пост вице-премьер-министра
по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Кулебу представил
президент Украины Владимир Зеленский, поскольку, согласно Конституции Украины,
кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение парламента вносит именно
президент. 4 марта на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 288
народных депутатов проголосовали за назначение Кулебы главой МИД.
В правительстве Алексея
Гончарука Дмитрий Кулеба занимал пост вице-премьер-министра по вопросам
евроинтеграции. Кулебу часто ассоциируют со скандалами с участием Украины в
ПАСЕ.
В апреле 2016 года
Дмитрия назначили постоянным представителем Украины в Совете Европы, а до этого
он занимал должность посла по особым поручениям. Он занимался стратегическими
коммуникациями МИД, внедрял в работу современные технологии коммуникаций и
формировал дипломатию Украины.
Считается, что именно Кулеба несет ответственность за бестактное поведение членов украинской делегации в ПАСЕ: скандальное поведение нардепов во время заседаний, появление Алексея Гончаренко на заседании в резиновых перчатках, оскорбления Бориславом Березой российских журналистов и другие ситуации.
Как сообщал портал "Комментарии", новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил Ирине Геращенко на обвинения в сексизме.
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