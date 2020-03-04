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Дмитрий Кулеба возглавил Министерство иностранных дел Украины

За назначение нового министра проголосовали 288 депутатов.

сегодня, 21:16
Автор:

• Антон Варанов

Дмитрий Кулеба возглавил Министерство иностранных дел Украины

Верховная Рада Украины на заседании 4 марта утвердила кандидатуру Дмитрия Кулебы на должность главы Министерства иностранных дел. Ранее Кулеба занимал пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Кулебу представил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку, согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение парламента вносит именно президент. 4 марта на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 288 народных депутатов проголосовали за назначение Кулебы главой МИД.

В правительстве Алексея Гончарука Дмитрий Кулеба занимал пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. Кулебу часто ассоциируют со скандалами с участием Украины в ПАСЕ.

В апреле 2016 года Дмитрия назначили постоянным представителем Украины в Совете Европы, а до этого он занимал должность посла по особым поручениям. Он занимался стратегическими коммуникациями МИД, внедрял в работу современные технологии коммуникаций и формировал дипломатию Украины.

Считается, что именно Кулеба несет ответственность за бестактное поведение членов украинской делегации в ПАСЕ: скандальное поведение нардепов во время заседаний, появление Алексея Гончаренко на заседании в резиновых перчатках, оскорбления Бориславом Березой российских журналистов и другие ситуации.

Как сообщал портал "Комментарии", новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил Ирине Геращенко на обвинения в сексизме.

 


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