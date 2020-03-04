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Новый премьер Шмыгаль ответил Геращенко на обвинения в сексизме

Денис Шмыгаль представил министра-женщину в новом Кабмине и рассказал о своей семье

сегодня, 20:22
Автор:

• Екатерина Белоброва

Новый премьер Шмыгаль ответил Геращенко на обвинения в сексизме

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ на обвинения народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко в сексизме, представил в своем правительстве министра социальной политики Марину Лазебну.

"Это начало гендерной экспансии в Кабмине, - заявил Шмыгаль за трибуной Верховной Рады. - Я отец двух дочек, меня очень сложно обвинить в сексизме".

Кроме того новый глава правительства отметил, что у него еще остались четыре вакансии на министерские места и его команда проводит переговоры, в том числе, и с женщинами-соискателями.

"И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю и знаю, что среди них очень много профессиональных, умных и ответственных людей", - заключил Шмыгаль под аплодисменты фракции "Слуги народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Геращенко призвала женщин среди народных депутатов не поддерживать и не голосовать за Дениса Шмыгаля, поскольку уличила его в сексистских взглядах.



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