Шмыгаль озвучил список из 13 кандидатов в члены нового Кабмина

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Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Верховной Раде озвучил список из 13 человек, которым он предлагает вручить министерские портфели.
Список выглядит следующим образом:
Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Михаил Федоров – вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации;
Алексей Резников – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Игорь Уманский – министр финансов;
Арсен Аваков – министр внутренних дел;
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;
Илья Емец – министр здравоохранения;
Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов;
Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
Марина Лазебна – министр социальной политики;
Денис Малюська – министр юстиции;
Олег Немчинов – министр Кабинета министров;
Алексей Чернышев – министр развития громад и территорий.
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