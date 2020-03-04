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Шмыгаль озвучил список из 13 кандидатов в члены нового Кабмина

Как и предполагалось, новый премьер-министр Денис Шмыгаль намерен принять в свое правительство Арсена Авакова и других представителей Кабмина Алексея Гончарука

сегодня, 19:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Шмыгаль озвучил список из 13 кандидатов в члены нового Кабмина

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Верховной Раде озвучил список из 13 человек, которым он предлагает вручить министерские портфели.

Список выглядит следующим образом:  

Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации;

Алексей Резников – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Игорь Уманский – министр финансов;

Арсен Аваков – министр внутренних дел;

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;

Илья Емец – министр здравоохранения;

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

Марина Лазебна – министр социальной политики;

Денис Малюська – министр юстиции;

Олег Немчинов – министр Кабинета министров;

Алексей Чернышев – министр развития громад и территорий.

Как сообщали "Комментарии", новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль. Перед этим уже экс-премьер-министр Алексей Гончарук  рассказал о достижениях правительства за прошедшие полгода.


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