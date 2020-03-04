"Курс останется прежним": Гончарук произнес пронзительную речь перед уходом в отставку

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На сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады рассматривается вопрос полной перезагрузки правительства в связи с отставкой действующего премьер-министра Алексея Гончарука.
Прежде, чем рассмотреть проект постановления про отставку Гончарука, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал ему слово.
"В этом правительстве не было воровства, мы боролись с первого до последнего дня с коррупцией. И боролись с ней на всех ветвях правления, которые были доверены нам президентом и украинским народом. Мы раскрыли много теневых схем, из-за чего на нас вылилось тонны грязи", - обозначил еще действующий премьер.
Он также отметил, что у него весьма оптимистические взгляды на будущее государства, поскольку Украину возглавляет достойный президент.
"Зеленский очень честный и порядочный человек, за все время работы с ним я ни разу не получил от него противозаконных указаний, а это значит, что нынешний курс правительства будет сохранен", - резюмировал Гончарук.
Он добавил, что шесть месяцев - это очень маленький срок для внедрения реформ, но убежден, что украинцы уже ощутили эффективную работу Кабмина Гончарука.
"Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, у нас очень низкий уровень инфляции, мы смогли рекордно выгодно разместить еврооблигации. Достижений еще очень много, но я понимаю, что их могло быть недостаточно", - заключил премьер.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении, какие олигархи могут быть заинтересованы в перезагрузке Кабинета министров.
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