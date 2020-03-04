Лобби олигархов: эксперты оценили смену Кабмина

Судя по всему, частично пинчуковское правительство в Украине меняют на частично ахметовское (хотя бы потому, что потенциальный премьер-министр Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, входящую в группу ДТЭК). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" спрогнозировали, что в связи с этим измениться для олигархов и простого народа.

"Домой вернулись взрослые"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что пока нельзя говорит о принципиальной ротации "кадров от олигархов" в правительстве Украины.

"Денис Шмыгаль, который, похоже, станет премьером, не входил в топ-менджемент ахметовской ДТЭК. Да, он какое-то время возглавлял Бурштынскую ТЭС. Но говорить, что он "человек Ахметова" из-за этого вряд ли стоит, – считает Сазонов. – Куда интереснее в этом смысле кандидатура Ивана Плачкова на должность министра экономики. В разные годы он возглавлял Киевэнерго, был министром энергетики Украины при третьем президенте – Викторе Ющенко. Был и советником Ющенко. Похоже, нас ожидает разделение министерства энергетики и окружающей среды. И Плачков будет заниматься чисто энергетикой. В этом ракурсе не исключаю его конфликтов с главой Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андреем Герусом, который всячески способствовал попаданию на украинский рынок российской энергетики, угля и так далее. Но Плачков – не Оржель (нынешний министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель – прим. ред.). Он не будет "брать под козырек" на "хотелки" Геруса, приведшие к тому, что у нас произошло стремительное сокращение рабочих мест в угольной и атомной отраслях, в энергетической промышленности".

По мнению политолога, судя из просочившейся информации, кадровые ротации сделают правительство более профессиональным. Что однозначно – позитив.

"Условно говоря, домой вернулись взрослые, – поясняет Сазонов. – И им предстоит наладить то, что натворили "дети" в их отсутствие. Как минимум – остановить падение промышленного производства, наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, не дать Украине окончательно превратиться в сырьевой придаток. При этом нужно понимать, что ни потенциальный премьер Шмыгаль, ни ряд новых министров не смогут опираться на "свою" фракцию в Раде. Это будет не правительство Шмыгаля, а правительство Зеленского-2. И решения будут приниматься в Офисе президента".

"Полной перезагрузки Кабмина не будет"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что главной причиной правительственных ротаций, на которые согласился Зеленский, является падение рейтинга власти.

"Можно навесить часть негатива на Кабмин, таким образом, немного снять с себя, – поясняет эксперт. – При этом новое правительство, еще даже не начиная работать, уже набирает негатив, в том числе из-за ситуации вокруг рынка земли. Зеленский мог бы дождаться хотя бы принятия этого закона, а также запуска ряда других непопулярных в обществе инициатив. Но, видно, совсем уж "припекли" Банковую последние соцопросы".

Когда стало понятно, что Кабмин будут менять, ряд олигархов, по мнению политолога, воспользовались моментом, чтобы усилить свои сферы влияния. Или устроить их очередной передел.

"Некоторые озвученные кандидатуры можно условно причислить к представителям команды Ахметова (Шмыгаль, Плачков). Но, похоже, остаются определенные министры, которых называют "соросятами" и ставленниками МВФ. Так что полной перезагрузки Кабмина, чтобы в нем были представлены лишь украинские олигархи, не случилось, – отмечает Виталий Бала. – Нужно понимать и то, что ставку сделали на несамостоятельного премьера. Если бы главой Кабмина стали Аваков, Тигипко, Хорошковский (а их фамилии назывались среди вероятных глав правительства), они могли бы играть в собственные игры. В чём не заинтересованы ни Зеленский, ни олигархи. Так что тяжеловесов решили не ставить у руля правительства".

Лишь время покажет, по мнению эксперта, какая из отечественных финансово-промышленных групп (ФПГ) выиграет от переформатирования Кабмина.

"Но фактически сейчас всем рулит глава Офиса президента Андрей Ермак. И вопрос взаимоотношений Ермака с определенными олигархами может играть основную роль, – считает Бала. – Так что вскоре станет ясно: есть ли конфликт Ермака с Коломойским (о чём многие говорили). Кстати, судя по всему, из правительства выбиваются прежде всего люди экс-главы ОП Андрея Богдана, ориентированные как раз таки на Коломойского".

Что касается влияния этих перестановок на жизнь обычных украинцев, то об этом пока сложно сказать что-либо определенное, отмечает эксперт.

"Важно увидеть полный состав нового Кабмина, услышать, какую программу он предлагает, – поясняет Бала. – Пока можно точно сказать одно: обещанного уходящим Гончаруком 40% роста ВВП за пять лет мы не увидим. Как не увидели бы его и при нем".

"Новый Кабмин будет рискованным по части коррупции"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что мы видим замещение влияния Коломойского на влияние Ахметова. И, соответственно, ослабление одной ФГП при одновременном усилении другой.

"Конфликт Зеленского с Коломойским, который пытался "привязать" к себе президента, дошел в последнее время до открытых форм. Мы это видели в ситуации с обысками в офисе медиа-группы "1+1" (в связи с прослушкой совещания с участием премьера), с заменой главы Офиса президента Андрея Богдана (ассоциирующегося с Коломойским) на человека из круга Зеленского – Андрея Ермака, – говорит политолог. – И Ахметов становится инструментов для осуществления ослабления влияния Коломойского. Ведь президенту необходимы медиа-ресурсы, корпоративные ресурсы. Те, что есть у Коломойского, ему теперь вряд ли помогут. Так что нужно искать другие варианты, с помощью которых можно выдержать медиабаталию с бывшим соратником, который умеет использовать информационное пространство для блицкригов".

Саакян обращает внимание на то, что свой пост, похоже, сохранит глава МВД Аваков.

"В очередном внутреннем политическом и олигархическом противостоянии важно иметь контроль над силовым блоком, а также его поддержку. И Аваков, судя по всему, может это обеспечить Зеленскому", – поясняет глава платформы ЕКЦ.

Если в случае с олигархами мы видим просто "пересдачу карт", то для подавляющей части населения перемены в Кабмине – это шанс получить более опытное правительство, которое может улучшить состояние украинской экономики, считает Саакян.

"Но новый Кабмин будет и более рискованным по части коррупции, – предупреждает эксперт. – У тех, кто приходит на смену "новым лицам", есть определенные связи с той или иной ФПГ. Некоторые занимали должности при прежних властях, а потому могут иметь определенные клановые и другие обязательства".

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно несколько имен, которые могут занять места действующих министров при премьерстве Дениса Шмыгал

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