«Прослушка», провалы в экономике или падение рейтингов: что спровоцировало отставку Гончарука и смену министров

Эксперты проанализировали по просьбе издания "Комментарии" причины отставки премьер-министра Алексея Гончарука и части его Кабмина, которые планируются утвердить сегодня на внеочередном пленарном заседании парламента.

"Такое правительство вряд ли смогло бы устоять перед возможными рисками глобального экономического кризиса"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что причиной точно стали не высказывания Гончарука, озвученные во время скандала с прослушкой.

"Та тема была закрыта еще в январе – и в том скандале Зеленский был на стороне Гончарука, – подчеркивает политконсультант. – Повлияли события февраля. Усилилось и разочарование в правительстве (именно в правительстве, а не только в Гончаруке), которое еще сильнее проявило свою слабость (и в ситуации с короновирусом, и с долгами по зарплатам шахтеров, и с бюджетными проблемами, и с нерешенной проблемой тарифов). Такое правительство вряд ли смогло бы устоять перед возможными рисками глобального экономического кризиса".

Но и Гончарук, по мнению Фесенко, перестал выглядеть надежным и эффективным исполнителем. Понадобился новый – более эффективный и надежный.

"Последняя капля по Гончаруку – резкий рост его непопулярности, падение рейтингов премьера, – уверен политолог. – Зеленский – зеркало своего электората. Он резонирует его настроения. А то, что Гончарук не захотел идти добровольно, а начал сопротивляться отставке, только усилило намерение Зеленского по смене правительства".

"Гончарук был не субъектным менеджером и политиком"

Политический эксперт Александр Антонюк не сомневается, что отставка премьера состоится.

"Алексей Гончарук написал еще вчера заявления, которое уже зарегистрировано в Верховной Раде, и рассмотрено на профильном комитете, – подчеркивает политэксперт. – Что произошло? Много комплексных факторов послужило причиной смены правительства. Я бы не стал выделять какой-нибудь эпизод отдельно. Провалы в экономике существуют. Слава Богу, не дефолт, но – тем не менее. Насчет высказываний в адрес президента… Да, высказываются многие. Но не многие из тех, кто стал должностным лицом или депутатом благодаря Зеленскому. Поэтому, думаю, доверительные отношения между Зеленским и Гончаруком слив записи совещания в Кабмине все же испортил. И тут я понимаю Владимира Александровича".

Но главный ответ на вопрос, что не так с Гончаруком, по мнению Антонюка, в том, что именно Гончарук является, наверное, за всю историю независимой Украины первым премьер-министром, который был не субъектным менеджером и политиком.

"Ну и еще один фактор, – продолжает политэксперт. – По истечению скоро годового срока каденции Владимира Зеленского на посту президента Украины, первая волна окружения (где много прибилось условно случайных людей) уходит. И это – естественный процесс. Президент постепенно формирует свою системную команду для решения государственных задач. И уход Гончарука и части министров – точно не последняя ротация в этой команде".

"Зеленский будет исходить из собственных интересов"

Отставка Гончарука – это показатель системной ненаполненности профессиональными кадрами высшего эшелона власти, а не кризис одного исполнителя, уверен политический консультант Александр Вербицкий.

"Люди без политической биографии, или только с дипломами и заграничными курсами – это совсем не то, что нужно для проведения реформ в Украине, – поясняет Вербицкий. – Судьба премьера, как всего Кабмина, ввиду конфликта предстоящих интересов с настоящими профессионалами, была предрешена с момента презентации Программы правительства в сентябре прошлого года. То была концепция грез в слайдах, без привязки к реалиям страны, для голосования в турбо режиме".

Сегодня, подчеркивает политконсультант, можно говорить о влиянии олигархов на президента и о чем угодно еще. Но президент, считает Вербицкий, поставлен в условия жесткого ситуативного выбора: "Доверять больше некому. Пришло время показывать результаты".

"В этих условиях, – уверен эксперт, – Зеленский будет исходить из собственных интересов (рейтинг, эффективность, показатели успеха), а не преференциальных (кто-то кого-то рекомендовал). Все просто прагматично, жестко. Риторика президентской избирательной кампании и ее пост-процессов прошла. Розовые очки сняты. Наконец-то".

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