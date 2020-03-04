«Прослушка», провалы в экономике или падение рейтингов: что спровоцировало отставку Гончарука и смену министров

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Эксперты проанализировали по просьбе издания "Комментарии" причины отставки премьер-министра Алексея Гончарука и части его Кабмина, которые планируются утвердить сегодня на внеочередном пленарном заседании парламента.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что причиной точно стали не высказывания Гончарука, озвученные во время скандала с прослушкой.
"Та тема была закрыта еще в январе – и в том скандале Зеленский был на стороне Гончарука, – подчеркивает политконсультант. – Повлияли события февраля. Усилилось и разочарование в правительстве (именно в правительстве, а не только в Гончаруке), которое еще сильнее проявило свою слабость (и в ситуации с короновирусом, и с долгами по зарплатам шахтеров, и с бюджетными проблемами, и с нерешенной проблемой тарифов). Такое правительство вряд ли смогло бы устоять перед возможными рисками глобального экономического кризиса".
Но и Гончарук, по мнению Фесенко, перестал выглядеть надежным и эффективным исполнителем. Понадобился новый – более эффективный и надежный.
"Последняя капля по Гончаруку – резкий рост его непопулярности, падение рейтингов премьера, – уверен политолог. – Зеленский – зеркало своего электората. Он резонирует его настроения. А то, что Гончарук не захотел идти добровольно, а начал сопротивляться отставке, только усилило намерение Зеленского по смене правительства".
Политический эксперт Александр Антонюк не сомневается, что отставка премьера состоится.
"Алексей Гончарук написал еще вчера заявления, которое уже зарегистрировано в Верховной Раде, и рассмотрено на профильном комитете, – подчеркивает политэксперт. – Что произошло? Много комплексных факторов послужило причиной смены правительства. Я бы не стал выделять какой-нибудь эпизод отдельно. Провалы в экономике существуют. Слава Богу, не дефолт, но – тем не менее. Насчет высказываний в адрес президента… Да, высказываются многие. Но не многие из тех, кто стал должностным лицом или депутатом благодаря Зеленскому. Поэтому, думаю, доверительные отношения между Зеленским и Гончаруком слив записи совещания в Кабмине все же испортил. И тут я понимаю Владимира Александровича".
Но главный ответ на вопрос, что не так с Гончаруком, по мнению Антонюка, в том, что именно Гончарук является, наверное, за всю историю независимой Украины первым премьер-министром, который был не субъектным менеджером и политиком.
"Ну и еще один фактор, – продолжает политэксперт. – По истечению скоро годового срока каденции Владимира Зеленского на посту президента Украины, первая волна окружения (где много прибилось условно случайных людей) уходит. И это – естественный процесс. Президент постепенно формирует свою системную команду для решения государственных задач. И уход Гончарука и части министров – точно не последняя ротация в этой команде".
Отставка Гончарука – это показатель системной ненаполненности профессиональными кадрами высшего эшелона власти, а не кризис одного исполнителя, уверен политический консультант Александр Вербицкий.
"Люди без политической биографии, или только с дипломами и заграничными курсами – это совсем не то, что нужно для проведения реформ в Украине, – поясняет Вербицкий. – Судьба премьера, как всего Кабмина, ввиду конфликта предстоящих интересов с настоящими профессионалами, была предрешена с момента презентации Программы правительства в сентябре прошлого года. То была концепция грез в слайдах, без привязки к реалиям страны, для голосования в турбо режиме".
Сегодня, подчеркивает политконсультант, можно говорить о влиянии олигархов на президента и о чем угодно еще. Но президент, считает Вербицкий, поставлен в условия жесткого ситуативного выбора: "Доверять больше некому. Пришло время показывать результаты".
"В этих условиях, – уверен эксперт, – Зеленский будет исходить из собственных интересов (рейтинг, эффективность, показатели успеха), а не преференциальных (кто-то кого-то рекомендовал). Все просто прагматично, жестко. Риторика президентской избирательной кампании и ее пост-процессов прошла. Розовые очки сняты. Наконец-то".Ранее "Комментарии" рассказали о достижениях и ошибках Кабмина Гончарука.
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