В ожидании перезагрузки Кабмина: эксперты рассказали о победах и провалах правительства Гончарука

Все идет к тому, что в ближайшее время украинское правительство будет переформатировано. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о победах и провалах Кабмина Гончарука, а также о том, как это можно исправить.

"Резко упала институциональная способность системы госорганов"

После полугода работы правительства его заседания до сих пор боятся открыть для трансляций. Это подтверждает, что боевого слаживания не произошло, а часть министров даже нельзя показывать избирателям, считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Достижением Кабмина Гончарука могут назвать передачу портов в концессию. Но есть риск, что обязательства концессионеров не будут выполнены в полной мере, и этот инструмент станет скрытой бесплатной приватизацией, – подчеркивает Игорь Попов. – Правительство провалило сбор налогов, таможенные сборы ушли в тень, в финансах выстроена пирамида на сотни миллиардов гривен. Резко упала институциональная способность системы госорганов. Объединение министерств не доведено до конца и признано ошибкой, кадры увольняются, системные решения готовить некому. Даже слайды для отчета правительства готовили на аутсорсинге".

После кадровых чисток (среди кандидатов на увольнение эксперты называют премьера Гончарука, министра экономики Милованова, министра культуры Бородянского, главу МИД Пристайко) в правительство придут более серьезные управленцы, уверен Попов. Но их, по мнению Попова, ожидают нелегкие задачи, и попросту валить все на предшественников будет недостаточным.

"Силовая отрасль управляется в ручном режиме"

Политический эксперт Богдан Мирошников считает единственным "достижением" правительства Гончарука, что Украина все еще на плаву, а экономика не рухнула.

"При этом нужно понимать, что даже эти относительные победы – багаж, оставшийся от предыдущей власти. А новое правительство приписывает себе эти достижения, – подчеркивает политэксперт. – Что касается непосредственной работы "зеленого Кабмина", то мы видим, что обещанных реформ (той же) СБУ нет, давление на бизнес усилилось, прокуратура превращается в силовой инструмент власти. Более того, вся силовая отрасль управляется в ручном режиме и работает исключительно на защиту интересов Зеленского".

В инфраструктуре, по мнению Мирошникова, также не наблюдается достижений: "Более того, от немногих профи (например, руководившего "Укрзализницей" Кравцова) уже избавились".

Представители Минкультуры, информационщики и прочие диджитализаторы работают только над созданием "светлого образа Зеленского", продолжает эксперт. И даже предлагают устанавливать скрипты-шпионы на свои компы всем украинцам, а блогеров хотят заставить зарегистрироваться как СМИ.

"Весьма показательно, – отмечает Мирошников, – что 2 марта, на расширенном Секретариате Национального союза журналистов Украины принято решение обратиться к президенту и парламенту с призывом осудить законопроект о дезинформации, а также отправить его инициатора – министра культуры Владимира Бородянского – в отставку… Ну, а характеризуя ситуацию в социальной сфере и с обещанным снижением тарифов, можно напомнить фразу: "Продай собаку – оплати за газ". Автор и партийная принадлежность всем известны. И совсем все грустно на международной арене, где Украина вчистую проигрывает ранее имеющиеся позиции, а страна-агрессор – Россия – этим умело пользуется".

"Надо, чтобы изменился подход к формированию правительства"

Политический аналитик Максим Маньковский считает, что вряд ли можно говорить о неких значимых победах, которые можно было бы поставить в плюс нынешнему Кабмину. "Если бы они были, то мы с вами не наблюдали бы в последние месяцы эпопею с отставкой", – подчеркивает он.

По мнению аналитика, с самого начала принцип формирования правительства был миной замедленного действия.

"Вместо сплава опыта и молодости, мы получили в подавляющем большинстве "новые лица". Это хорошо укладывалось в условной концепции власти ("нет старым политикам"), с которой политсила "Слуга народа" шла на выборы. Но отсутствие стратегии и понимания, как управлять государством, привели к тому, что правительство и в частности премьер-министр, не знали, как влиять на процессы", – говорит Маньковский.

Падение цен на газ и теплая зима помогли пережить отопительный сезон без громких провалов. Зато падение цен на металл на мировых рынках, а также ошибочная позиция НБУ по курсу доллара, пробили дыры в бюджете (было недополучено более 50 миллиардов гривень в 2019 году). Все это надо было просчитывать – и соответствующим образом реагировать, уверен аналитик.

"А недавняя ситуация с нашими гражданами, эвакуированными из Уханя, ярко показала беспомощность правительства. Реакция была уже на протесты, хотя премьер Гончарук, секретарь СНБО Данилов, министр здравоохранения Скалецкая, должны были сделать все, чтобы такого не произошло, – подчеркивает Маньковский. – Я думаю, что решение об отставке этого "самокатный батальона", если оно будет принято, это как говорят в футболе, "по совокупности фолов"… Можно ли это все исправить в ближайшее время, будет зависеть от того какое решение примет президент".

И здесь дело даже не в том, останется Гончарук или будет другая фамилия. Надо, чтобы изменился подход к формированию правительства, в первую очередь, считает эксперт.

"Если Зеленский даст определенный карт-бланш профессионалам, которые знают, что делать, но могут быть не удобными и не всегда соглашаться с ним, – дело будет, – считает Маньковский. – Если новым главой правительства станет очередной представитель близкого окружения или ставленник олигарха (только другого), мы и дальше будем наблюдать, как искреннее желание президента изменить страну становится несбыточной мечтой".

Напомним, "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, кто будет уволен в Кабмине, а кто получит новые должности.

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