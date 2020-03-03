Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8884.29

ETH/USD

231.33

LTC/USD

62.20

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Гончарук подал заявление, еще уволят Маркарову и Нефедова – нардеп Дубинский
НОВОСТИ Все новости

Гончарук подал заявление, еще уволят Маркарову и Нефедова – нардеп Дубинский

«Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, кто будет уволен в Кабмине, а кто получит новые должности

сегодня, 12:08 1458
Автор:

• Таисия Ерохина

Гончарук подал заявление, еще уволят Маркарову и Нефедова – нардеп Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук уже написал заявление об отставке. Об этом парламентарий пишет в своем канале Dubinsky.pro в Telegram.

Так, Дубинский написал, что уже готово заявление от Гончарука, а Кабмин – будет перезагружен. По информации нардепа, новым премьер-министром станет Денис Шмыгаль, а вот первый вице-премьер - не найден. Тогда как Минфином станет руководить Игорь Уманский, а Оксана Маркарова якобы будет отстранена от должности. Также сообщается об увольнении Максима Нефедова, главы Таможенной службы Украины.

"Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции, - пишет Дубинский. - Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ".

Кроме того, добавил "слуга", многие вакансии еще свободны.

DnSu64bQgwd3wDmOKGcis0ic-.jpg

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", каковы шансы, что в первую неделю марта переформатируют правительство и наладят работу парламента, а также – кто и почему может уйти (прийти), и на какие уступки оппонентам может пойти действующая власть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...