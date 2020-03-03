Гончарук подал заявление, еще уволят Маркарову и Нефедова – нардеп Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук уже написал заявление об отставке. Об этом парламентарий пишет в своем канале Dubinsky.pro в Telegram.

Так, Дубинский написал, что уже готово заявление от Гончарука, а Кабмин – будет перезагружен. По информации нардепа, новым премьер-министром станет Денис Шмыгаль, а вот первый вице-премьер - не найден. Тогда как Минфином станет руководить Игорь Уманский, а Оксана Маркарова якобы будет отстранена от должности. Также сообщается об увольнении Максима Нефедова, главы Таможенной службы Украины.

"Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции, - пишет Дубинский. - Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ".

Кроме того, добавил "слуга", многие вакансии еще свободны.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", каковы шансы, что в первую неделю марта переформатируют правительство и наладят работу парламента, а также – кто и почему может уйти (прийти), и на какие уступки оппонентам может пойти действующая власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!