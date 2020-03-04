Геращенко против Шмыгаля: "прошу не голосовать за этого сексиста"

Сегодня во время внеочередного заседания Верховной Рады, где происходит полная перезагрузка правительства, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко пристыдила нового премьер-министра Дениса Шмыгаля за его пренебрежительное высказывание в своей первой речи на новой должности.

"60% женщин представляют избирателей в Украине, более 20 тысяч женщин состоят в рядах Вооруженных сил Украины, и что мы слышим от нового премьера, который будет представлять большую европейскую страну? Про то, что у нас нет достойных кандидаток, которые по своему интеллектуальному уровню могут профильно претендовать на должности министров", - возмущено произнесла с трибуны женщина-политик.

Геращенко подчеркнула, что подобное заявление Шмыгаля является особенно позорным и призвала всех женщин, которые есть в парламенте не голосовать за сексиста и его будущие решения.

"Потому что мы женщины, но на самом деле мы серьезные люди", - резюмировала нардеп, чем вызвала недовольство в рядах народных депутатов от "Слуги народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в социальной сети возник скандал, в котором фигурировал гарант Украины Владимир Зеленский, якобы уничижительно высказавшийся в адрес женщины как представителей социума.

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