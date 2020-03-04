Перезагрузка Кабмина: прямая трансляция заседания Верховной Рады

В эти минуты в стенах Верховной Рады Украины проходит внеочередное заседание правительства, во время которого народные депутаты намерены сменить премьер-министра и проголосовать за новый состав Кабинета министров.

Напомним, Верховная Рада сегодня будет работать до позднего вечера из-за внеочередного заседания. Депутатов предупредили, что придется задержаться, рассказал в кулуарах парламента Александр Корниенко, первый заместитель фракции "Слуга народа".

Как сообщали "Комментарии", проект постановления об отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра обнародован на сайте Верховной Рады. "В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в сообщении. Документ уже рассмотрен на парламентском комитете.

В СМИ попала “шпаргалка” по перезагрузке Кабмина, якобы предназначенная для нардепов фракции “Слуга народа”, с подсказками, как верно аргументировать выбор того или иного кандидата

Эксперты проанализировали по просьбе издания "Комментарии" причины отставки премьер-министра Алексея Гончарука и части его Кабмина, которые планируются утвердить сегодня на внеочередном пленарном заседании парламента.

Кроме того, эксперты рассказали нам, как намеченная на сегодня смена правительства отразится на рейтингах и популярности партии "Слуга народа" и президента Зеленского. И так ли велика роль президента в происходящей перезагрузке Кабмина.

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