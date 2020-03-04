Перезагрузка Кабмина: как она отразится на рейтингах Зеленского и популярности партии «Слуга народа»

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как намеченная на сегодня смена правительства отразится на рейтингах и популярности партии "Слуга народа" и президента Зеленского. И так ли велика роль президента в происходящей перезагрузке Кабмина.

"Неудачи Кабмина Гончарука так или иначе проецируются и на Зеленского"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что ситуация со сменой правительства точно отразиться на рейтинге Зеленского. А особенно – как будут голосовать за переформатирование Кабмина.

"Правительство – это "команда президента". В разные годы у нас были противостояния по линии президент-премьер. Но сейчас – не тот случай. Так что неудачи Кабмина Гончарука так или иначе проецируются и на Зеленского, – поясняет политтехнолог. – А если за кадровые решения сегодня будет мало голосов от монобольшинства (или же придется обращаться за поддержкой к ОПЗЖ), это будет ударом по президенту. Электорат увидит, что король у нас не сильный, а слабый".

По мнению Богуша, переговоры с Тигипко в статусе одного из "рулевых" нового Кабмина сорвались во многом по причине того, что это выглядело, будто "старшие дяди пришли и исправили то, что натворили детвора". В этом смысле, подчеркивает эксперт, Шмыгаль более удобен для Зеленского и Ко.

"Понятно, что делая ставку на "новые лица", украинцы хотели быстрого мира, молниеносных посадок, и чтобы Зеленский, условно говоря, "расстрелял всех в Раде, как в сериале". Непонятно, как можно было рассчитывать на то, что кино можно перенести в реальность, – подчеркивает Богуш. – Так что, когда президент придет в парламент, а там его собственные люди (монобольшинство) его не слушает, это серьезно подрывает доверие к главе государства. И чем дальше, тем больше…Следующий этап, это когда люди начнут говорить, что король не просто слабый, но и "голый". А потому Зеленскому крайне важно не просто поменять Кабмин (это даже не обсуждается, так как в стране – катастрофа с экономикой, с наполнением бюджета, у нас падают ВВП, промпроизводство, покупательная способность), а поменять его качественно. И с солидной поддержкой в парламенте".

"Правительственная ротация выглядит довольно организованно"

Политтехнолог Олег Постернак считает, что правительственная ротация выглядит довольно организованно. И является, по его мнению, очередным олигархическим консенсусом, указывая, в частности, на усиление роли Ахметова.

"Во-первых, новый состав Кабмина по классике жанра определяется кулуарно. По-сути, Раде снова спускают готовое решение на конвейер, которое она обязана поддержать, – подчеркивает эксперт. – Во-вторых, кандидатура премьера абсолютно устраивает Зеленского и его ближайшее окружение. Отсутствие политических амбиций, послужной список, опыт руководства разными хозяйственными субъектами делают Шмыгаля политически подходящим претендентом".

На рейтинг Зеленского ротации в Кабмине, по мнению Постернака, существенно не повлияют. Но тенденцию к прогрессирующему падению, возможно, частично приостановят.

"Это, по сути, попытка выиграть время до местных выборов"

Консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова не думает, что смена правительства положительным образом скажется на рейтинге президента и партии.

"Возможно, приостановит падение на идее – нужно еще время, давайте подождем, посмотрим, эти-то уж точно смогут, – поясняет эксперт. – То есть, это, по сути, попытка выиграть время до местных выборов. Чтобы не пришлось играть, как по 179 округу, где кандидатка от СН просто отказалась от участия в выборах, тем самым фактически признав победу Светличной".

Учитывая тот факт, что люди, которые планируются в новое правительство, являются представителями разных олигархических кругов, это, по мнению Луповой, похоже на поиск компромисса между Ахметовым, Коломойским и Фирташем.

"Надо полагать, в этом и есть роль президента – помирить всех между собой. Но тут встанет вопрос, каким образом новые министры смогут договориться между собой, учитывая особенности и цели людей, чьи интересы они представляют, – отмечает политэксперт. – Плюс ко всему – в государстве катастрофически не хватает денег. Деньги есть у олигархов. Возможно, президент пытается их там взять. Проблема в том, что олигархи, как правило, также пытаются взять деньги у государства".

Напомним, ранее эксперты рассказали о победах и провалах правительства Гончарука.

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