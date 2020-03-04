Внеочередное заседание парламента: депутатам придется задержаться до вечера

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Верховная Рада сегодня будет работать до позднего вечера из-за внеочередного заседания. Депутатов предупредили, что придется задержаться, рассказал в кулуарах парламента Александр Корниенко, первый заместитель фракции "Слуга народа".
Внеочередное заседание парламента назначили на 16:00. Оно может затянуться до позднего вечера. Коллег по парламенту спикер Дмитрий Разумков попросил ничего не планировать на это время. Ориентировочно, заседание может закончиться около 21:00. Однако, это не окончательное время, ведь на повестке дня кадровые перестановки в Кабмине. А значит, могут возникнуть определенные дискуссии, из-за которых нардепам придется задержаться под куполом еще дольше.
"Спикер предупреждал нас о том, что окончание будет где-то в 21:00. Будем смотреть", - сказа Корниенко журналистам.
Пока в парламенте рассматривают, в частности, поправки к закону о земле и кадровых вопросов не поднимают.
Уже ближе к вечеру украинцы могут получить новое правительство. Уволят ли всех министров сразу, либо портфели потеряют только часть из них пока неизвестно. На этот счет, существует множество мнений и слухов. Увольнения могут коснуться и глав силовых ведомств.
И уже известно о том, что заявление об отставке написал премьер Алексей Гончарук, о чем "Комментарии" сообщили ранее.
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