Гончарук написал заявление об отставке

В Сети появилось заявление премьера Алексея Гончарука об увольнении. Его в свой Telegram-канал выставил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Народный депутат заявил, что это заявление они вместе с коллегами рассмотрят на комитете организации госвласти. Вскоре станет известно, проголосуют ли слуги народа за отставку премьера.





Как ранее сообщали “Комментарии”, слухи вокруг отставки премьера ходят уже несколько дней, хотя сам Гончарук неоднократно заявлял, что не уходит и заявление на писал.

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что анонсировали его еще в пятницу, точные причины экстренного созыва нардепов все еще неизвестны. Тогда же, 28 февраля, начали распространяться слухи и догадки, почему Зеленский решил провести внеочередное заседание. Первой темой, которую растиражировали СМИ, стало возможное увольнение Алексея Гончарука и других министров и прочие кадровые ротации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!