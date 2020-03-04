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Гончарук написал заявление об отставке

Заявление премьер-министра Алексея Гончарука опубликовал в своем Telegram нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Гончарук написал заявление об отставке

В Сети появилось заявление премьера  Алексея Гончарука об увольнении. Его в свой Telegram-канал выставил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Народный депутат заявил, что это заявление они вместе с коллегами рассмотрят на комитете организации госвласти. Вскоре станет известно, проголосуют ли слуги народа за отставку премьера.
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Как ранее сообщали “Комментарии”, слухи вокруг отставки премьера ходят уже несколько дней, хотя сам Гончарук неоднократно заявлял, что не уходит и заявление на писал.

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что анонсировали его еще в пятницу, точные причины экстренного созыва нардепов все еще неизвестны. Тогда же, 28 февраля, начали распространяться слухи и догадки, почему Зеленский решил провести внеочередное заседание. Первой темой, которую растиражировали СМИ, стало возможное  увольнение Алексея Гончарука и других министров и прочие кадровые ротации.


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Источник: comments.ua
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