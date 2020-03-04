"В шаге от утверждения": в Сеть слили "шпаргалку" для нардепов о перезагрузке Кабмина

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В руки журналистов накануне сессии парламента, которую созвал президент Владимир Зеленский, попала “шпаргалка” по перезагрузке Кабмина, якобы предназначенная для нардепов фракции “Слуга народа”. Об этом пишет ZN.UA.
В документе "Новое правительство: в шаге от утверждения" речь идет о том, как верно аргументировать выбор того или иного кандидата. Также, благодаря возможной “шпаргалке” “слуги народа” имеют подсказку, как стоит оценивать политику нового Кабмина.
К примеру, в документе изложен факт, что Денис Шмыгаль не является "человеком Ахметова", невзирая на то, что работал руководителем одного из небольших предприятий группы олигарха.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Сети сегодня появилось заявление премьера Алексея Гончарука об увольнении. Его в свой Telegram-канал выставил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура. Народный депутат заявил, что это заявление они вместе с коллегами рассмотрят на комитете организации госвласти. Вскоре станет известно, проголосуют ли слуги народа за отставку премьера.
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