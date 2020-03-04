"Отставка Гончарука": на сайте Верховной Рады опубликован проект увольнения премьера

Проект постановления об отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра обнародован на сайте Верховной Рады. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу парламента.

"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в сообщении.

Документ уже рассмотрен на парламентском комитете.

Инициаторами законопроекта являются 14 народных депутатов, в том числе девять - фракции "Слуга народа" (включая первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко), по одному - фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", два члена депутатской группы "За будущее ", и один внефракционный депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, кого бы хотели видеть пользователи социальных сетей вместо Алексея Гончарука в качестве главы правительства. Рейтинг состоит из двух возможных кандидатов на вакантное место, где каждый из политиков мог набрать больше голосов чем его оппонент. Результаты оказались очень любопытными.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!