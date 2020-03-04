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"Отставка Гончарука": на сайте Верховной Рады опубликован проект увольнения премьера

Проект от отставке Алексея Гончарука уже согласован в парламентском комитете

сегодня, 12:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Отставка Гончарука": на сайте Верховной Рады опубликован проект увольнения премьера

Проект постановления об отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра обнародован на сайте Верховной Рады. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу парламента.

"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в сообщении.

Документ уже рассмотрен на парламентском комитете.

Инициаторами законопроекта являются 14 народных депутатов, в том числе девять - фракции "Слуга народа" (включая первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко), по одному - фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", два члена депутатской группы "За будущее ", и один внефракционный депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, кого бы хотели видеть пользователи социальных сетей вместо Алексея Гончарука в качестве главы правительства. Рейтинг состоит из двух возможных кандидатов на вакантное место, где каждый из политиков мог набрать больше голосов чем его оппонент. Результаты оказались очень любопытными.



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