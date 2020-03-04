Опрос "Комментариев": украинцы предложили свою замену Гончаруку на посту премьер-министра

Ровно неделю назад появились первые слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, а уже сегодня смена главы правительства - почти свершившийся факт. Гончарук написал заявление об уходе, а президент Владимир Зеленский предложил заменить его нынешним вице-премьером и министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем.

Мы, конечно, понимаем, что в вопросе ротации на верхушке Кабмина от украинского народа не зависит ровным счетом ничего. Тем не менее, неделю назад наши журналисты запустили на Facebook-площадке "Украина. Комментарии" 7 полушуточных опросов, в каждом из которых было предложено по две "кандидатуры" на пост премьер-министра Украины. Учитывая, что опросы вызвали живое обсуждение и активное голосование, мы решили осветить их результаты на портале "Комментарии". Итак, поехали!

Порошенко vs Медведчук

Несмотря на то, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь", а не "Европейская солидарность" является второй по численности политической силой в Верховной Раде, в нашем опросе именно лидер "ЕС" Петр Порошенко выиграл дуэль у председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В голосовании приняли участие 1800 пользователей Facebook, соотношение: 59% на 41% в пользу экс-президента Украины.

Тигипко vs Тимошенко

Наиболее оживленным оказалось противостояние экс-нардепа Сергея Тигипко и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Сразу 10 тыс. пользователей Facebook посчитали нужным отдать свой голос и с подавляющим перевесом (74% против 26%) выиграла Юлия Владимировна.

Богдан vs Коломойский

Андрей Богдан не устроил президента Владимира Зеленского во главе его офиса и украинцы, похоже, разделяют мнение главы государства относительно управленческих навыков экс-руководителя ОП. Даже олигарх Игорь Коломойский устроил бы наших читателей больше на посту премьер-министра, чем Богдан - 67% против 33%.

Азаров vs Саакашвили

Как видим, читатели группы "Комментарии. Украина" явно против возвращения к руководству государством политиков времен Виктора Януковича. Зачастую в последние годы доводится слышать мнения, дескать, "при Януковиче жилось лучше". Но когда дело доходит до конкретного голосования - экс-премьер-министр Николай Азаров с треском уступает даже Михаилу Саакашвили, которого и самого сложно назвать сверх популярной в хорошем смысле фигурой украинского политикума. 64% проголосовавших предпочли экс-губернатора Одесской области человеку с колоссальным опытом госуправления.

Тягныбок vs Аваков

ВО "Свобода" и ее лидер Олег Тягныбок пролетели мимо Верховной Рады на досрочных парламентских выборах. Но, судя по результатам опроса, украинцы пока что не успели соскучиться за одним из самых ярких лиц отечественного политикума. По крайней мере, лишь 27% участников голосования видят его во главе Кабмина, в то время как 73% проголосовали за действующего (и, скорее всего, будущего), министра внутренних дел Арсена Авакова.

Новосад vs Яременко

Министр образования и науки Анна Новосад прославилась на всю страну жалобой на зарплату в размере 36 тысяч гривен, а нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко известен тем, что во время заседания Верховной Рады обсуждал с некой женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость. Оба инцидента вызвали широкий общественный резонанс, но этого оказалось явно недостаточно, чтобы всерьез рассматривать молодых (с точки зрения опыта) политиков в качестве потенциальных премьер-министров. Слишком мало людей приняли участие в голосовании. Тем не менее, небольшой перевес (57% против 43%) Яременко все же отметим.

Кива vs Брагар

А завершались наши "премьерские" баталии парой Илья Кива - Евгений Брагар. Первый в представлении не нуждается, а второй, если кто забыл, прославился знатным "факапом" с "собакой за коммуналку". Оба нардепа - чрезвычайно одиозные личности и уровень их обсуждаемости в соцсетях высок. Но, как и вслучае с Новосад и Яременко, яркий образ не дает никаких бонусов в борьбе за премьерское кресло. Пользователи Facebook даже не стали всерьез рассматривать кого-то из них на этом посту и практически не поучаствовали в голосовании.

Выводы: шанс дали бы Тимошенко, но точно не Азарову

Мы прекрасно понимаем, что никто из этих политиков, скорее всего, не будет сегодня назначен премьер-министром Украины. Тем не менее, эти результаты могут подтолкнуть к определенным выводам. К примеру, читатели нашей Facebook-страницы точно не готовы доверить судьбу страны кому-то из представителей "Next Gen" украинской политики - молодым "слугам народа", которые активно заполняют собой медиапространство, но со знаком "минус". Не хотели бы видеть премьер-министром участники голосований и ярких сторонников добрососедских отношений с Россией - Николая Азарова и Виктора Медведчука, а также афилированного с экс-регионалами Сергея Тигипко. Последнего украинцы не выбрали бы даже в случае, если бы ему противостоял провалившийся на президентских выборах Петр Порошенко. В то же время, больше всех голосов в наших полушуточных опросах набрала Юлия Тимошенко.

Ранее "Комментарии" интересовались мнением экспертов касательно того, как перезагрузка Кабмина отразится на рейтингах Зеленского и популярности партии "Слуга народа".

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