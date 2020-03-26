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Главная Новости Бизнес бюджет Перераспределение бюджета: Кабмин хочет обнулить местные выборы и урезать финансирование гуманитарного сектора
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Перераспределение бюджета: Кабмин хочет обнулить местные выборы и урезать финансирование гуманитарного сектора

Нардепы рассказали, какие расходы планирует урезать в госбюжете правительство

сегодня, 14:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Перераспределение бюджета: Кабмин хочет обнулить местные выборы и урезать финансирование гуманитарного сектора

Правительство внесло секвестр бюджета. Как сообщают народные депутаты в соцсетях, планируют сокращении ряда расходных статей.

Как написал в своем Telegram-канале "слуга народа" Александр Дубинский, "местные выборы – всьо", "штабы можно не открывать", опубликовав соответствующий документ.

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Тогда как нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила на своей странице в Facebook, что в Кабмине хотят не просто увеличить дефицит, а "практически в ноль" урезать все расходы на культуру и субвенции регионам. По словам Сюмар, "в правительстве, кажется, также решили отменить местные выборы осенью 2020, субвенция на их проведение тоже срезали в ноль, без всякого объяснения".

Коллега Сюмар Алексей Гончаренко также опубликовал ряд документов в своем Telegram-канале. По его данным, аппарат Министерства развития общин и территорий Украины урезают на три четверти, на расходы и кредитование для Мингромад оставят только 10%, а также урезают 7,5 млрд для Государственного фонда регионального развития, 2 млрд на социально-экономическое развитие и 2,1 млрд в поддержку общин. Кроме того, по словам нардепа, правительство решило забрать налог на топливо в размере 13,44%. По словам Гончаренко, расходы на Министерство здравоохранения планируют повысить более чем 470 млн грн, аппарат Минздрав получить дополнительно более 541 млн грн, а местные бюджеты могут потерять субвенцию на развитие системы экстренной медицинской помощи на более 922 млн грн. Также в планах увеличить более чем 19,6 млрд грн расходы на Пенсионный фонд.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство планирует сократить госбюджет в этом году из-за коронавируса.


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