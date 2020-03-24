На 50 млрд грн меньше: правительство планирует сократить госбюджет в этом году из-за коронавируса

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Министерство финансов
Украины рассматривает вариант сокращения государственного бюджета Украины на
2020 год для возможности увеличения расходов на систему здравоохранения из-за
распространения коронавируса Covid-19. Об этом
сообщает издание hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента
Украины Юлии Кузнецовой в эфире телепрограммы "Свобода слова".
По словам Кузнецовой,
сокращение государственных расходов — необходимая мера для увеличения расходов
на здравоохранение ради сдерживания распространения коронавируса в Украине.
Министерство планирует
подать изменения в парламент в течение этой недели. В Украине могут сократить
расходы на государственные закупки, различные программы, зарплаты сотрудников
ведомств и министерств.
Еще одним вариантом
получения дополнительных средств считают государственные заимствования —
например, у Международного валютного фонда. По словам Кузнецовой, наша страна
уже ведет переговоры с МВФ о выделении 3,5-4 дополнительных миллиардов
долларов.
Как сообщал портал "Комментарии",
правительство перечислило 327 млн грн зарплатных долгов шахтерам.
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