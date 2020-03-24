На 50 млрд грн меньше: правительство планирует сократить госбюджет в этом году из-за коронавируса

Министерство финансов Украины рассматривает вариант сокращения государственного бюджета Украины на 2020 год для возможности увеличения расходов на систему здравоохранения из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украины Юлии Кузнецовой в эфире телепрограммы "Свобода слова".



По словам Кузнецовой, сокращение государственных расходов — необходимая мера для увеличения расходов на здравоохранение ради сдерживания распространения коронавируса в Украине.

Министерство планирует подать изменения в парламент в течение этой недели. В Украине могут сократить расходы на государственные закупки, различные программы, зарплаты сотрудников ведомств и министерств.

Еще одним вариантом получения дополнительных средств считают государственные заимствования — например, у Международного валютного фонда. По словам Кузнецовой, наша страна уже ведет переговоры с МВФ о выделении 3,5-4 дополнительных миллиардов долларов.

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