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Правительство перечислило 327 млн грн зарплатных долгов шахтерам

Шахтеры давно ждали выплату долгов от правительства

сегодня, 16:22
Автор:

• Антон Варанов

Правительство перечислило 327 млн грн зарплатных долгов шахтерам

Сегодня, 24 марта, правительство перечислило 327 миллионов гривень на счета государственных угольных шахт Украины для выплаты задолженностей по заработным платам шахтерам. Об этом сообщили в издании hromadske со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

В правительстве уверены, что выплата задолженностей поможет шахтерам и их семьям "пережить этот период". Имеется ввиду общенациональный карантин в Украине из-за распространения коронавируса Covid-19.

"Средства в сумме 327 млн грн поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года", — заявили в министерстве.

Также в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды беспокоятся о распространении новой вирусной болезни среди шахтеров, поэтому обсуждают с ними возможность сокращения времени их работы.

По словам заместителя главы министерства Алексея Рябчина, перед шахтерами и энергетиками "стоят сложные вызовы", также они находятся в повышенной зоне риска из-за профессиональных заболеваний.

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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/pravitelstvo-vyplatilo-327-mln-grn-dollar116-mln-dolgov-po-zarplatam-shahteram
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