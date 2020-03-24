Правительство перечислило 327 млн грн зарплатных долгов шахтерам

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Сегодня, 24 марта,
правительство перечислило 327 миллионов гривень на счета государственных угольных
шахт Украины для выплаты задолженностей по заработным платам шахтерам. Об этом
сообщили в издании hromadske со ссылкой на Министерство энергетики и защиты
окружающей среды.
В правительстве
уверены, что выплата задолженностей поможет шахтерам и их семьям "пережить этот
период". Имеется ввиду общенациональный карантин в Украине из-за
распространения коронавируса Covid-19.
"Средства в сумме 327
млн грн поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020
года", — заявили в министерстве.
Также в Министерстве
энергетики и защиты окружающей среды беспокоятся о распространении новой
вирусной болезни среди шахтеров, поэтому обсуждают с ними возможность
сокращения времени их работы.
По словам заместителя
главы министерства Алексея Рябчина, перед шахтерами и энергетиками "стоят
сложные вызовы", также они находятся в повышенной зоне риска из-за
профессиональных заболеваний.
Как сообщал портал "Комментарии",
Илон Маск подарил американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной
вентиляции легких.
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