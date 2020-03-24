Илон Маск подарил Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

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Основатель и генеральный
директор всемирно известных компаний Tesla
и SpaceX Илон
Маск купил и безвозмездно подарил американскому штату Калифорния 1255 аппаратов
искусственной вентиляции легких. Об этом Илон Маск написал на своей официальной
странице в Twitter.
Предприниматель уточнил,
что подаренные аппараты искусственной вентиляции легких не были созданы на
заводах Tesla, как ранее сообщали
многие средства массовой информации. Он купил их в Китае.
Губернатор штата
Калифорния Гэвин Ньюсом в своем комментарии изданию Bloomberg назвал
действия Илона Маска героическими в условиях мировой пандемии коронавируса Covid-19.
Ранее Илон Маск
несколько раз публично демонстрировал свое скептическое отношение к
распространению коронавируса Covid-19 в мире. Он
называл панику "глупой" и доказывал, что дети не могут заразиться этой
болезнью. Также Илон Маск в течение нескольких дней отказывался закрывать заводы
Tesla, но в результате согласился на требования
правительства.
Как сообщал портал "Комментарии",
бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал обвинения в
свой адрес.
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