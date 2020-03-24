Илон Маск подарил Калифорнии 1255 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Основатель и генеральный директор всемирно известных компаний Tesla и SpaceX Илон Маск купил и безвозмездно подарил американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом Илон Маск написал на своей официальной странице в Twitter.



Предприниматель уточнил, что подаренные аппараты искусственной вентиляции легких не были созданы на заводах Tesla, как ранее сообщали многие средства массовой информации. Он купил их в Китае.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в своем комментарии изданию Bloomberg назвал действия Илона Маска героическими в условиях мировой пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее Илон Маск несколько раз публично демонстрировал свое скептическое отношение к распространению коронавируса Covid-19 в мире. Он называл панику "глупой" и доказывал, что дети не могут заразиться этой болезнью. Также Илон Маск в течение нескольких дней отказывался закрывать заводы Tesla, но в результате согласился на требования правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал обвинения в свой адрес.

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