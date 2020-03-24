"Они бы так с коррупцией боролись": экс-премьер Гончарук прокомментировал обвинения в свой адрес

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6713.59
ETH/USD
139.31
LTC/USD
39.75
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
30.60
RUB/UAH
0.36
Бывший премьер-министр
Украины Алексей Гончарук прокомментировал обвинения в свой адрес в халатности
перед угрозой коронавируса. По этой теме экс-премьер опубликовал пост на своей
странице в Facebook.
По словам Гончарука,
сегодня важно сконцентрироваться на серьезных вызовах перед Украиной, среди
которых борьба с распространением коронавируса и за экономику страны,
противостояние навязыванию дефолта. Также ему говорили, что "система начнет
догонять", но экс-премьер "не думал, что так быстро".
"Поразительная
оперативность правоохранительных органов. Они бы так с коррупцией боролись и
воров ловили, а не Covid-19 на Гончарука
списывали", — написал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам,
предыдущее правительство следило за мировой ситуацией по коронавирусу еще до
получения письма от СНБО. Также был создан специальный штаб, разработан
алгоритм действий и установлено состояние повышенной готовности.
А уже в день получения
письма, 31 января, бывший премьер-министр организовал совещание и направил
срочное поручение в МОЗ. Уже 3 февраля создали Национальный план
противоэпидемиологических мероприятий и начали рассматривать 3 сценария
развития эпидемии в Украине.
Первый заболевший
коронавирусом в Украине был зарегистрирован 3 марта, а 4 марта правительство
Гончарука ушло в отставку. На момент публикации в Украине зарегистрировано 97
случаев, из них 1 выздоровел и 3 умерли.
Как сообщал портал "Комментарии",
у Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости