"Они бы так с коррупцией боролись": экс-премьер Гончарук прокомментировал обвинения в свой адрес

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал обвинения в свой адрес в халатности перед угрозой коронавируса. По этой теме экс-премьер опубликовал пост на своей странице в Facebook.



По словам Гончарука, сегодня важно сконцентрироваться на серьезных вызовах перед Украиной, среди которых борьба с распространением коронавируса и за экономику страны, противостояние навязыванию дефолта. Также ему говорили, что "система начнет догонять", но экс-премьер "не думал, что так быстро".

"Поразительная оперативность правоохранительных органов. Они бы так с коррупцией боролись и воров ловили, а не Covid-19 на Гончарука списывали", — написал бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, предыдущее правительство следило за мировой ситуацией по коронавирусу еще до получения письма от СНБО. Также был создан специальный штаб, разработан алгоритм действий и установлено состояние повышенной готовности.

А уже в день получения письма, 31 января, бывший премьер-министр организовал совещание и направил срочное поручение в МОЗ. Уже 3 февраля создали Национальный план противоэпидемиологических мероприятий и начали рассматривать 3 сценария развития эпидемии в Украине.

Первый заболевший коронавирусом в Украине был зарегистрирован 3 марта, а 4 марта правительство Гончарука ушло в отставку. На момент публикации в Украине зарегистрировано 97 случаев, из них 1 выздоровел и 3 умерли.

Как сообщал портал "Комментарии", у Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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