У Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат

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Канцлер Германии Ангела Меркель из-за подозрения на
коронавирус Covid-19 сделала соответствующий тест, который показал отрицательный результат. Но
это только первый тест, а для точности результата важно пройти повторный. Об
этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на слова представителя федерального правительства Германии.
"Результат сегодняшнего теста отрицательный", —
сообщил Штефен Зайберт.
Ранее Ангела Меркель общалась с врачом, который
впоследствии оказался болен коронавирусом. После этого канцлер Германии
добровольно ушла в самоизоляцию. Ее представитель не сообщил, находится ли муж
Меркель на карантине.
Сейчас канцлер Германии работает из дома, но еще до
своего ухода на карантин она успела принять новые жесткие ограничения — запрет
на собрания более двух человек за исключением родственников.
На момент публикации в Германии заболели 29 тысяч
человек, из которых 123 человека умерли, а 453 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", АТБ повысит цены на
товары первой необходимости.
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