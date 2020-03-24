У Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за подозрения на коронавирус Covid-19 сделала соответствующий тест, который показал отрицательный результат. Но это только первый тест, а для точности результата важно пройти повторный. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на слова представителя федерального правительства Германии.



"Результат сегодняшнего теста отрицательный", — сообщил Штефен Зайберт.

Ранее Ангела Меркель общалась с врачом, который впоследствии оказался болен коронавирусом. После этого канцлер Германии добровольно ушла в самоизоляцию. Ее представитель не сообщил, находится ли муж Меркель на карантине.

Сейчас канцлер Германии работает из дома, но еще до своего ухода на карантин она успела принять новые жесткие ограничения — запрет на собрания более двух человек за исключением родственников.

На момент публикации в Германии заболели 29 тысяч человек, из которых 123 человека умерли, а 453 выздоровели.

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