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Украинским медикам с апреля пообещали повысить зарплату

Медработникам с апреля увеличат оплату труда

сегодня, 15:05
Автор:

• Сергей Медведев

Украинским медикам с апреля пообещали повысить зарплату

Медицинские работники получат более высокую оплату труда начиная с апреля текущего года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

 "Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - подчеркнул  Зеленский.

Помимо индексации пенсий и зарплат медиков в ходе совещания обсудили подготовку помещений для украинцев, которые прибыли из-за рубежа и должны пройти обсервацию. Кирилл Тимошенко, который занимает пост секретаря Координационного совета по противодействию распространению коронавируса доложил, что в соответствующие гостиницы и санатории уже отправлены средства защиты — очки, маски и костюмы. Для размещения украинских граждан на обсервацию подготовили 61 заведение.

Как сообщал портал "Комментарии", Госстат обнародовал данные о средних зарплатах в регионах Украины, которые получили украинцы в феврале.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4211533-povyshenye-oplaty-truda-medykov-nachnetsia-s-aprelia
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