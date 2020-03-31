Украинским медикам с апреля пообещали повысить зарплату

Медицинские работники получат более высокую оплату труда начиная с апреля текущего года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - подчеркнул Зеленский.

Помимо индексации пенсий и зарплат медиков в ходе совещания обсудили подготовку помещений для украинцев, которые прибыли из-за рубежа и должны пройти обсервацию. Кирилл Тимошенко, который занимает пост секретаря Координационного совета по противодействию распространению коронавируса доложил, что в соответствующие гостиницы и санатории уже отправлены средства защиты — очки, маски и костюмы. Для размещения украинских граждан на обсервацию подготовили 61 заведение.

Как сообщал портал "Комментарии", Госстат обнародовал данные о средних зарплатах в регионах Украины, которые получили украинцы в феврале.

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