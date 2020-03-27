Стало известно, в каких регионах Украины были самые высокие зарплаты в феврале

Наибольшую зарплату украинцы в феврале получили в Донецкой области, а наименьшую – в Черновицкой. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, наибольшую среднюю зарплату получают в Киеве – 16447 грн. Дальше по географическому показателю средняя оплата труда распределилась следующим образом: Донецкая область – 11423 грн, Киевская -11177 грн, Днепропетровская - 11003 грн, Запорожская – 10729 грн, Николаевская – 10344 грн, Полтавская – 10002 грн, Львовская – 9786 грн, Одесская – 9780 грн, Винницкая – 9514 грн, Харьковская -9416 грн, Луганская – 9282 грн, Закарпатская – 9257 грн, Ровенская – 9213 грн, Ивано-Франковская -9095 грн, Хмельницкая – 9033 грн, Сумская – 8960 грн, Черкасская – 8936 грн, Житомирская – 8734 грн, Кировоградская – 8724 грн, Волынская – 8717 грн, Тернопольская – 8542 грн, Черниговская – 8540 грн, Херсонская – 8408 грн, Черновицкая – 8384 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале зарплаты украинцев увеличились на 1,1%, по сравнению с январем. Так, средняя заработная плата украинцев в феврале равнялась 10847 грн.

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