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Нацбанк распределил прибыль: сколько получит бюджет

НБУ принял решение касательно распределения прибыли

сегодня, 16:06
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк распределил прибыль: сколько получит бюджет

Совет Нацбанка Украины утвердил распределение прибыли за 2019 год. О решении  сообщил на своей странице в Facebook Богдан Данилишин, который является главой Совета.

Так, на формирование резервов собственного капитала НБУ направят   580 млн 769 тыс.  745,29 грн, а в бюджет направят 42,7 млрд грн.

"Утвердить распределение прибыли Национального банка Украины за 2019 год, одобренной решением Правления Национального банка Украины от 19 марта 2020 года №194-рш, в сумме 43 303 252 678,27 грн, по следующим направлениям:

формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины – 580 769 745,29 грн;

обязательства Национального банка Украины перед Государственным бюджетом Украины по 2019 год– 42 722 482 932,98 грн", - говорится в сообщении.


Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк не будет вводить ограничения на валютном рынке и попытается сдержать колебания самостоятельно.


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