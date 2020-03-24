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Хорошие новости для гривни: в Нацбанке рассказали о состоянии валютного рынка

Нацбанк не будет вводить ограничения на валютном рынке и попытается сдержать колебания самостоятельно.

сегодня, 10:34
Автор:

• Виолетта Комаровская

Хорошие новости для гривни: в Нацбанке рассказали о состоянии валютного рынка

Хорошие новости для украинской гривни сообщили в Нацбанке: колебания на валютном рынке стали заметно слабее. Если ранее, чтобы остановить валютные качели, НБУ продавал на межбанке по несколько сот миллионов долларов ежедневно, то в понедельник это было всего 50 миллионов. Об этом говорится на официальной странице Национального банка в Facebook.

Сейчас валютный рынок в Украине более сбалансированный, чем в последние дни. И для украинской гривни это положительный сигнал, говорят в НБУ. Тех, кто желает продать доллар и евро на межбанке появилось гораздо больше. А вот желающих купить его - меньше. Спрос на иностранную валюту среди населения значительно упал. Это позволило ослабить давления на, и без того, нестабильную гривну. 

"Верим в то, что и в дальнейшем будут хорошие новости: укрощение коронавируса и новую программу МВФ, которая станет сигналом для дальнейших украинских реформ", говорится в сообщении регулятора. 

Вместе с тем, гривна во вторник, 24 марта, снова просела. Согласно официальному курсу НБУ сейчас один доллар стоит 28, 11 грн, что на 38 копеек больше, чем было накануне. А вот евро подорожал еще стремительнее. Он прибавил сразу 62 копейки и теперь стоит 30, 25 грн. В обменниках цены могут отличаться на несколько десятков копеек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем может быть опасно ослабление украинской гривни. 



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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
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