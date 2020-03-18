Курс гривни: чем грозит ослабление нацвалюты и как стабилизировать ситуацию

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько экономически обосновано ослабление гривни, как может развиваться ситуация дальше, а также – какие меры нужно принять, чтобы стабилизировать ситуацию.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта снова понизил курс гривны. Курс доллара установлен на уровне 27,05 грн за доллар (+53 копейки). Курс евро – на уровне 29,72 грн за евро (+20 копеек). В НБУ также сообщили о нехватке наличной валюты в кассах банков. Это, по данным регулятора, вызвано повышением спроса населения на наличную валюту. А скачок курса доллара и девальвацию гривни в Нацбанке поясняют в основном с психологическим фактором (панические настроения, вызванные эпидемией коронавируса).

"До конца недели мы будем видеть колебания на валютном рынке"

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран уверяет, что на сегодняшний день фундаментальных экономических факторов, например, падения экспорта из Украины, для резкой девальвации нет.

"Рынок разогревают панические настроения бизнеса и населения, которые остро реагируют на карантин и ситуацию на мировых рынках, – подчеркивает эксперт. – Сложно объективно спрогнозировать, как вирус повлияет на наш торговый баланс. Мы видим, что наш энергетический сырьевой импорт (нефть и производные от нее) уже подешевели в 1,5-2 раза, а вот зерновые, сталь и железная руда пока дешевеют слабо. Довольно тревожная ситуация по заробитчанам, но учитывая временный характер карантина, а также то, что только 4-5% наших заробитчан покинули ту же Польшу, для мрачных прогнозов на весь 2020 год пока нет оснований".

По мнению Виталия Шапрана, как минимум до конца недели мы будем видеть колебания на валютном рынке. Гривневой ликвидности, по его словам, не так много чтобы атака на рынок продолжалась долго, интервенции должны сработать.

"Я сторонник рыночных мер. Пока что НБУ удерживает ситуацию под контролем с помощью интервенций, – говорит эксперт. – Да, золотовалютные резервы (ЗВР) уменьшаются. Но я хочу напомнить, что резервы нужны не для резервов, а для их использования в критических ситуациях. Угроза эпидемии, карантин и обвал мировых рынков – это, по-моему, как раз такая критическая ситуация, с которой центральный банк страны должен помочь справиться рынку".

"Оптимистичный сценарий - курс до 30 грн за доллар"

Экономический эксперт Владислав Банков считает ослабление гривни вполне обоснованным, учитывая текущую экономическую ситуацию.

"На фоне эпидемии пандемии происходит падение рынков – фондового и (что более важно для нас) – сырьевого. Фактически мы вступили в новый кризис. Объективно оценить его масштаб и последствия можно будет лишь со временем", – отмечает эксперт.

Оптимистичным сценарием Владислав Банков называет курс до 30 грн за доллар. Пессимистичным – все, что выше…

"Ситуация стабилизируется, как только рынок нащупает точку равновесия – курс, при котором объем спроса и предложение валюты на рынке будут более-менее соответствовать, – подчеркивает эксперт. – Тем, кто переживает, что не успел купить доллар, хочу напомнить, что многим еще не удалось продать купленный в феврале 2015 года по курсу выше 30".

"Нет худа без добра"

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, среди причин девальвации гривни – то, что международные спекулянты начали фиксировать прибыль и выходить из пирамиды облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Кроме того, в связи с очередным этапом мирового экономического кризиса, проходящего сейчас под соусом из коронавируса, сырьевые рынки демонстрируют негативную динамику, – отмечает Юрий Гаврилечко. – Плюс – правительство Украины честно признало, что "попередники" так успешно нареформировались, что госбюджет в первом квартале недосчитается 20% от планируемых поступлений. Все вышеперечисленное вкупе с паническими настроениями на внутреннем рынке и привело к проседанию курса гривни".

Эксперт считает, что в ближайшее время мы будем наблюдать волны так называемых вбоковых колебаний (так называемые "отскоки" курса после резкого проседания или подъема) и достаточно высокую волатильность (изменчивость) гривни со среднесрочным трендом на ее девальвацию.

"Это, в свою очередь, поможет увеличить доходы бюджета. Так что нет худа без добра", – резюмирует Гаврилечко.

Ранее "Комментарии" писали, как Нацбанк сглаживает чрезмерные колебания обменного курса гривни вследствие "коронавирусных рисков".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!