"Качели" валюты и-за коронавируса: что делает Нацбанк для стабилизации гривни

Национальный банк Украины (НБУ) использует международные резервы, чтобы не допустить "раскачивания" курса гривни на фоне рисков из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, в течение прошлой недели НБУ три дня выходил с интервенциями по продаже валюты (общая сумма составила 307 млн долларов). Сегодня центробанк продал уже 250 млн долларов. Сообщается, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, а банковская система является достаточно ликвидной. Так, гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, а валютная - свыше 8 млрд долларов.

"Банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Поэтому в Нацбанке заверили, что распространение "китайского" вируса пока имеет ограниченое и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта. Сообщается, что украинский экспорт продолжает расти, а снижение цен на отдельные товары более чем компенсировано дальнейшим наращиванием объемов поставок за рубеж. К тому же, цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт. Тогда как уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства не является значительным. Также отмечается, что международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов, это самый высокий уровень с ноября 2012 года.

Ранее портал "Комментарии" написал, что, по прогнозам экспертов, падение гривни еще не достигло своего максимума.

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