Страсти по бюджету: какие расходы урежут

В первоначальном варианте, который Верховная Рада направила на повторное первое чтение в профильный комитет, госбюджет хотели уменьшить на 122,9 млрд грн. Под "обрезание" попадали, в частности, аграрии, местные бюджеты, децентрализация как таковая и местные выборы, намеченные на осень.



"Парламент превратился в биржу"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ считает, что украинский парламент вернулся к формату своеобразной биржи, где происходит торговля экономическими и политическими интересами.

"В режиме монобольшинства Рада девятого созыва просуществовала пару месяцев. Потом началось внутреннее разложение фракции "Слуга народа" (СН) на ряд составляющих. И после нового года оно лишь усилилось, – отмечает эксперт. – Этим воспользовались определенные группы влияния, вернув парламент к формату политико-экономической биржи страны. Торгуя соответствующими интересами. А изменения в госбюджет, которые пытались "продвинуть" 30 марта, не учитывали ряд интересов. Потому и были отклонены".

По мнению Алексея Куща, монобольшинство попыталось в излюбленном турборежиме протащить соответствующие предложения по резкому увеличению расходной части бюджета. Но "кавалерийский наскок" не удался. Пришлось давать задний ход. И начинать торги.

"Учитывая результаты голосований, которые мы видели (в частности, принятие по требованию МВФ банковского и земельного законов), можем говорить, что вместо монобольшинства у нас появилась своеобразная триада из части СН, "Европейской солидарности" (ЕС) и "Голоса", – говорит эксперт. – А для ситуативных союзников нужны лоты в виде тех же бюджетных "плюшек", распределяемых в рамках трансформации главного финансового документа страны".

Так что мы, по мнению Куща, увидим значительно обновленный документ. И не только потому, что в нем могут учесть транш от МВФ (который мы с высокой вероятностью получим).

"Нужно будет учитывать и пожелания новых министров – финансов и здравоохранения. И появление плохо замаскированных "хотелок" тех же ЕС и "Голоса", – поясняет эксперт. – Впрочем, фракция "Голос", думаю, свою программу максимум выполнила уже тем, что законы "от МВФ" были приняты. Теперь ее задача – контролировать дальнейшее жесткое выполнение украинской властью обязательств перед внешними кредиторами. А вот фракция Порошенко можно попиариться на, допустим, не сокращении расходов на культуру. В том числе – на "синематограф". Потом они расскажут, как мужественно отстояли славу "украинского болливуда". А вот аграрии, местные выборы и децентрализация, по которым собирались серьезно ударить в первоначальном варианте, думаю, так и будут "заминусованы". У малых фермерских хозяйств и органов местной власти адвокатов в парламенте нет".

"Предвестники краха "Слуг народа"

Экономический эксперт Владислав Банков уверен: правительству однозначно придется проводить секвестр бюджета.

"А для того, чтобы получить поддержку ЕС и "Голоса", Офису президента (ОП) необходимо "заинтересовать" оппозиционеров, – считает эксперт. – Так что указанные фракции (ситуативные союзники) получат либо дополнительные средства на округа, либо хлебные должности на госслужбе или госкомпаниях. Для избирателей же акцентируют внимание на сохранении мизерной социалки и борьбе с пандемией".

По мнению Владислава Банкова, для ОП голосование ЕС и "Голоса" за продвигаемые президентом инициативы – тактическая победа, но и предвестник будущего краха СН, как политической силы.

"На фоне коррупционного скандала, который разразился вокруг главы ОП Андрея Ермака, усиление влияния Порошенко приведет к утрате части электоральной поддержки Зе-командой и самим Зеленским", – предполагает эксперт.

"Доходная часть бюджета вряд ли будет выполнена"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук выступает за серьезное сокращение расходов бюджета, чтобы сохранить его адекватность. По его мнению, сокращения должны быть даже более жесткие, чем ранее предлагалось правительством.

"Главный финансовый документ и ранее был нереалистичен. А в нынешних условиях (пандемия, экономический кризис, рост неплатажей, недопоступления налогов и таможенных сборов), думаю, речь нужно вести о примерно 20-процентном сокращении госбюджета, – говорит эксперт. – В данном случае политика должна быть максимально консервативна. Сохранить стоит лишь социально защищенные статьи и расходы на безопасность и оборону. Остальные – в той или иной мере – сокращать. В том числе строительство некоторых музеев и дорог (если речь не о целевом финансировании со стороны международных партнеров)".

По мнению Бориса Кушнирука, важна и адекватная политика Нацбанка Украины (НБУ).

"Бизнес должен получит доступ к кредитам по значительно меньшим процентам, чем предлагаются сейчас, – подчеркивает эксперт. – Помочь могли бы и совместные программы государства с банками. В частности, частичные госгарантии для бизнеса, для аграриев (касательно хранилищ, капельного орошения, переработки). Это можно сделать, не трогая госказну, за средства банков с нормальным кредитованием. При этом запускается экономика".

У эксперта есть сомнения, что даже при тех сокращениях, которые предлагаются, мы получим запланированные доходы. А если этого не случится, вскоре опять придется проводить секвестр бюджета.

"Немаловажно (и именно это вызвало критику первоначально предлагаемых изменений, которые отправлены на доработку), за счет чего предлагают проводить сокращения расходов: за счет средств госбюджета или – местных бюджетов, – говорит Кушнирук. – Кабмин критиковали за то, что именно на местные бюджеты "навешивали" немалую часть предлагаемых расходов (в том числе в части поддержки бизнеса). Фактически лишая местные громады средств. И, конечно, интересует – кто будет нести ответственность за предлагаемые изменения и реализацию ряда соответствующих мер. Напомню, что менее чем за месяц в Украине появился уже третий министр финансов. И это точно не обнадеживает".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как изменения в бюджете ударят по украинцам.

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