Дыра в 300 миллиардов: как изменения в бюджете ударят по украинцам

Верховная Рада в ближайшее время может аврально проголосовать за изменения в госбюджет. Согласно предварительным данным, предусматривается увеличение дефицита на 200 млрд грн (почти в три раза – до 298, 4 млрд грн, что составляет почти 7% ВВП). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем чреваты подобного рода изменения.

В число тех, кого предлагают "урезать", попали:



– аграрии (предлагается срезать всю заложенную поддержку на уровне 4 млрд гривен; в эту сумму входит программа льготного кредитования на покупку земли);

– все децентрализационные статьи (убираются, в частности 2,1 млрд грн субвенций местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин, 2 млрд заложенные на "проведение мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий");

– отдельные категории педагогических работников учреждений общего среднего образования (минус 1,6 млрд субвенции на улучшение их соцзащиты);

– Фонд энергоэффективности (также лишится 1,6 млрд гривен);

– часть субсидий и программ помощи отдельным категориям населения;

– местные выборы (судя по тому, что 2,15 млрд, заложенных на проведение, предлагают изъять, сами местные выборы, запланированные на осень, могут быть перенесены).

"Сэкономленные" средства намерены направить в т.н. "Стабилизационный фонд" (124,2 млрд грн.), которым Кабмин сможет распоряжаться в ручном режиме.

"Урезать бюджет - получить конфликт с местными властями"

У политического эксперта, социолога Андрея Еременко предлагаемый секвестр бюджета вызывает ряд вопросов.

"Чем будет перекрыть возрастающий в разы дефицит? – интересуется эксперт. – Откуда возьмут денежки? Если МВФ даст – понятно. А если нет? И главное – во всём, что делается сейчас аварийно, мы видим очертания ответа на вопрос, как мы попытаемся пережить проблемы, связанные с коронавирусом, карантином и кризисом. Но нет ответа на главный вопрос – как мы будем потом восстанавливаться?"

По словам Еременко, чтобы выходить из кризиса многие другие страны вводят налоговые льготы, налоговые каникулы на годы.

"У нас же отменили маленькую часть налогов до конца карантина. Причем под удар попали многие местные бюджеты (что спровоцирует конфликта с местными элитами, который еще более обострится, если примут определенные обрезания в бюджете). Никакого стимула для развития экономики не видно, – отмечает эксперт – Эпидемия рано или поздно закончится… И как мы будем выходить ситуации с "убитой" экономикой и практически уничтоженным малым и средним бизнесом? Если не поддержать обанкротившихся предпринимателей, то мы получим миллионы безработных. Нужны стимулы для появления новых рабочих мест, серьезные решения по сокращению налогов. Об этом, похоже, никто во власти не думает".

Говоря о возможных урезаниях в госбюджете, Еременко обращает внимание на удар по децентрализации.

"Это – гарантированный конфликт с местными властями. Мы уже видели демарши мэра Днепра Филатова, мэра Харькова Кернеса на карантинные меры. Ну, а после того, как в бюджете планируется удержать 1 млрд гривен, ранее запланированных на проектирование и строительство аэродрома аэропорта "Днепропетровск", думаю, Филатов еще больше войдет в противостояние с Киевом. Да фактически все местные элиты могут показать зубы, – отмечает эксперт. – И возможный перенос местных выборов тоже может сыграть против центральной власти. Чем бы потом дело не обернулось – это припомнят. Как припомнили в свое время Партии регионов торможение выборов в Киеве".

Аграрии, по мнению Еременко, также будут возмущаться отсутствием ранее обещанных миллиардов.

"Но как раз таки АПК пока не особо страдает от кризиса, – считает эксперт. – Есть логистические проблемы с доставкой людей на поля. Но они не критичны. Если же примут закон о земле (даже с теми ограничениями, что озвучены сейчас), то крупным игрокам будет проще скупить землю при общем дефиците средств. Впрочем, сейчас все страны заливают деньгами свои рынки. Через какое-то время будут думать – куда бы их вложить хоть под какие-то проценты. А история с покупкой украинской земли будет для всех приличных банков вполне себе хорошим основанием, чтобы дать льготные кредиты тем, кто сможет осуществить ее покупку".

Запланированное непредоставление 1,6 млрд субвенции на улучшение соцзащиты отдельных категорий педработников Еременко считает предсказуемым.

"Сказывает отсутствие вменяемого профсоюза, а также – готовность бюджетников выполнять любой каприз власти, в том числе подтасовывать выборы. Так что на этих работниках официальный Киев экономит традиционно без особого опасения", – говорит эксперт.

Также Еременко обращает внимание, что Кабмин, получив возможность в ручном режиме распоряжаться огромными средствами Стабилизационного фонда, будет находится под постоянным огнем критики.

"Правительство будет в пожарном режиме "тушить" те или иные моменты. При этом любая транзакция из Стабфонда будет вызывать критику общества. Типа: вы не туда тратите, вы неэффективно используете, вы то, вы это. Распоряжение такими средствами в ручном режиме – однозначный повод для критики. Как обоснованной, так и нет", – считает эксперт.

"Стоит ждать больших потерь"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян призывает понимать: Украина не столь богатая страна, которая может позволить себе широкой рекой вливать деньги в экономику (как те же США), спасая ее от последствий кризиса.

"Нас однозначно ждут большие экономические потери. И одна из главных задач власти – показать инструменты минимализация этого падения, а также – выхода из ситуации, – уверен Саакаян. – Для этого нужны понятные план и стратегия поведения государства. И крайне важно справедливо распределить издержки. Потому что кризис ударит по всем – и по малообеспеченным, и по олигархам. И урезая статьи расходов за счет аграриев, преподавателей, правительство должно объяснить, почему решило именно так, каковы будут компенсаторы и так далее… Тогда общество, возможно, будет готово пройти этот период без серьезных эксцессов и критического напряжения. Если же будет несправедливый процесс (когда одни потеряют всё, а другие будут наживаться), это чревато кризисом управления и затяжным политическим кризисом".

По мнению эксперта, изменения, которые сейчас предлагаются в бюджете, в некотором смысле – неотвратимы.

"Секвестр бюджета – логичный шаг в нашей ситуации. Другое дело, что под каждую урезанную статью должно быть пояснение, которое включало бы в себя среднеэкономический и макроэкономический эффект от этого, – уверен Саакян. – Как и под программу правительства, которое оно должно принять для поддержки населения и бизнеса. Каждая урезанная гривня не должна повлечь за собой в разы большее падение от этого урезания. А перенаправление средств в другое русло должно дать мультипликационный эффект. Без таких расчетов говорить правильно или нет урезание именно этих статей бюджета – огульно и непрофессионально".

"Продолжаем жить одним днем"

Мер касаемо повальной экономии и секвестра бюджета очень сложно избежать в наших условиях, уверен политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

"Однако существует довольно ощутимая проблема: практически все программы, которые урезаются, – это долгосрочные планы по развитию страны в разных аспектах, – говорит эксперт. – Таким образом, мы приходим к ситуации, когда такие важные в долгосрочной перспективе вопросы как, к примеру, энергосбережение откладываются на потом. А в этом финансовом году мы продолжаем жить "одним днем". Проблемным так же выглядит и отказ от финансирования реформы местного самоуправления. Фактически это откладывает запуск объединенных территориальных громад (ОТГ) как полноценного звена на долгий срок. Есть угроза всей реформы децентрализации в целом. Причем этот вопрос умножается ещё и на юридическую неурегулированность статуса громад и возникшие вокруг этого коллизии".

Несмотря на негативные явления секвестра бюджета, по мнению Божко, кроме масштабной экономии, у Украины практически нет никаких других мер решения накатившего вала проблем.

Ранее портал "Комментарии" публиковал инфографику, как именно менялся дефицит бюджета Украины по годам.

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