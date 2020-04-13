Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.04.2020

BTC/USD

6719.69

ETH/USD

153.25

LTC/USD

40.23

НБУ 13.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020
НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

Депутаты проголосовали 249 голосами «за» обновленный госбюджет-2020

сегодня, 15:47
Автор:

• Татьяна Веремеева

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

Верховная Рада Украины поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год.  Отмечается, что изменения в главный финансовый документ страны были вызваны необходимостью борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. За законопроект №3279-д за основу проголосовали 252 депутата, в целом – 249 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram написал, что в последние несколько недель Кабмин совместно в парламентом работали над изменениями в госбюджет-2020, чтобы получить его оптимальный вариант в нынешних реалиях, который будет максимально отвечать внутренним и внешним вызовам.

Напомним, "Комментарии" писали, что на сайте парламента был опубликован законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Согласно опубликованному на сайте парламента документу, Кабмин в 2020 году ожидает падения ВВП на 3,9%. При этом, в конце 2019 года правительство ожидало роста экономики нашей страны по итогам 2020 года на уровне 3,7%. Также в нынешнем году ожидается и рост уровня безработицы – до 9,4%, при том, что ранее этот показатель прогнозировали на уровне 8,1%. Также в Кабмине предполагают, что реальные заработные платы упадут на 0,3%. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%. В Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...