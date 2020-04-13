Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

Верховная Рада Украины поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год. Отмечается, что изменения в главный финансовый документ страны были вызваны необходимостью борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. За законопроект №3279-д за основу проголосовали 252 депутата, в целом – 249 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram написал, что в последние несколько недель Кабмин совместно в парламентом работали над изменениями в госбюджет-2020, чтобы получить его оптимальный вариант в нынешних реалиях, который будет максимально отвечать внутренним и внешним вызовам.

Напомним, "Комментарии" писали, что на сайте парламента был опубликован законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Согласно опубликованному на сайте парламента документу, Кабмин в 2020 году ожидает падения ВВП на 3,9%. При этом, в конце 2019 года правительство ожидало роста экономики нашей страны по итогам 2020 года на уровне 3,7%. Также в нынешнем году ожидается и рост уровня безработицы – до 9,4%, при том, что ранее этот показатель прогнозировали на уровне 8,1%. Также в Кабмине предполагают, что реальные заработные платы упадут на 0,3%. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%. В Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.

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