65 млрд грн на коронавирус: куда пойдут деньги

В Украине создадут Фонд борьбы с коронавирусом. Из бюджета выделят 64,7 млрд гривень. Такое решение поддержали депутаты Верховной Рады. Средства Фонда направят на выплаты надбавок для медиков. Также за эти деньги закупят медоборудование и увеличат резерв Госбюджета. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В частности, медработники получат доплаты в размере до 300% заработной платы. Также соцвыплаты получат те граждане, которые лишились работы из-за коронавируса.

Государственный резервный фонд намерены пополнить на 3 млрд грн. Часть выделяемых средств пойдет на покрытие расходов местной власти на обсервацию украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал создание в Украине Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

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