Правительство инициирует создание Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал создание в Украине Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.



Согласно решению Кабмина, Фонд должен способствовать повышению выплат медицинским и другим сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также ее последствиями. Также Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями должен упростить закупки медицинского оборудования, упростить социальную поддержку пенсионеров, а также оказание поддержки людям, которые остались без работы из-за коронавируса.

Кроме того, в опубликованной Кабмином графике говорится, что благодаря созданию Фонда должен стать проще процесс наполнения резервного фонда госбюджета, а также увеличено финансирование государственных программ, которые были сокращены из-за пандемии.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 1 апреля, принял решение о повышении пенсий в Украине. Такое решение правительства связано с инициативами касательно защиты пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19.

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