Кабмин принял решение о повышении пенсий: когда украинские пенсионеры получат доплату

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Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 1 апреля, принял решение о повышении пенсий в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Такое решение правительства связано с инициативами касательно защиты пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19.
В частности, Кабмин предлагает:
- с 1 апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн;
- определить порядок выплаты разовой помощи в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;
- провести индексацию пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.
Чтобы решение Кабинета министров вступило в силу, Верховная Рада должна внести изменения в бюджет.
Напомним, в Минсоцполитики Украины заявили, что более 10 млн человек, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн, в апреле получат одноразовую надбавку (по одной тысяче). А с мая проведут индексацию пенсий (гарантированную надбавку получат 7 млн пенсионеров). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", откуда правительство возьмет на это средства (учитывая и так тяжелую экономическую ситуацию в связи с эпидемией коронавируса, карантином и разворачивающимся кризисом), а также – как это может отразиться на курсе гривни.
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