Зеленский одобрил изменения в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет-2020. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал подписание "отправной точкой для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса". Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале. По словам Шмыгаля, средства из образованного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат медикам, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу. Также в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам. Пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн. В то же время, добавил Шмыгаль, сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2020 год, однако при заявленных на борьбу с коронавирусом 64,7 млрд грн правки в плане доходов, расходов и дефицита оказались значительно большими. Журналисты "Комментариев" внимательно изучили все нюансы главного финансового документа страны.

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