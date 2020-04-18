Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.04.2020

BTC/USD

7242.02

ETH/USD

182.97

LTC/USD

43.61

НБУ 18.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Зеленский одобрил изменения в госбюджет
НОВОСТИ Все новости

Зеленский одобрил изменения в госбюджет

Зеленский подписал изменения в бюджет Украины, которые в частности предусматривают средства для повышения выплат медикам

сегодня, 18:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Зеленский одобрил изменения в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет-2020. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал подписание "отправной точкой для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса". Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале. По словам Шмыгаля, средства из образованного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат медикам, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу. Также в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам. Пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн. В то же время, добавил Шмыгаль, сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2020 год, однако при заявленных на борьбу с коронавирусом 64,7 млрд грн правки в плане доходов, расходов и дефицита оказались значительно большими. Журналисты "Комментариев" внимательно изучили все нюансы главного финансового документа страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zmini-do-derzhbyudzhetu-na-2020-60725
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...