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100 млн грн на аппараты ИВЛ: решение Кабмина

Кабмин одобрил выделение средств на покупку аппаратов ИВЛ

сегодня, 14:44
Автор:

• Сергей Медведев

100 млн грн на аппараты ИВЛ: решение Кабмина

На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) необходимо выделить 100 млн гривень. Такую сумму одобрил Кабмин на правительственном заседании. Предполагается, что на эти деньги Украина закупит 200 аппаратов.

"Согласно требованиям использования средств для борьбы с COVID-19, предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник также подчеркнул, что ведомство будет рассматривать закупку отечественных аппаратов ИВЛ, поскольку они отвечают всем необходимым требованиям.

Как сообщал портал "Комментарии", основатель и генеральный директор всемирно известных компаний Tesla и SpaceX Илон Маск купил и безвозмездно подарил американскому штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1866514-uryad-pidtrimav-vidilennya-100-mln-grn-na-zakupivlyu-aparativ-shtuchnoyi-ventilyatsiyi-legen
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