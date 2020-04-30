Минздрав намерен поднять зарплаты медработникам

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В Минздраве планируют поднять зарплаты врачам, которые не работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов.
"Правительство поддержало мое решение, о принятии постановления о выделении средств. В частности, они пойдут на повышение заработной платы вирусологам, лаборантам и всем врачам и медицинским работникам, которые не вошли в пакет COVID-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи", - сообщил министр.
Степанов уверяет, что соответствующее постановление правительство утвердит на следующем заседании.
Министр также привел статистику заболеваемости коронавирусом среди медработников. По его данным, случаи заболевания зафиксированы у 2063 человек.
Как сообщал портал "Комментарии", средняя заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности за март 2020 года составила 11446, увеличившись на 599 грн.
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