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Минздрав изменит систему финансирования больниц, - Степанов

Новые принципы финансирования будут действовать с 1 июня

сегодня, 10:34
Автор:

• Сергей Медведев

Минздрав изменит систему финансирования больниц, - Степанов

Финансирование украинских медучреждений будет изменено. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Новые принципы финансирования намерены ввести до 1 июня.

 "До 1 июня мы введем такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году", - заявил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что дефицит средств зафиксирован в тысячах украинских больниц. Реформа медицинской отрасли, которую внедряла и.о. главы Минздрава Уляна Супрун означает увольнение десятков тысяч медиков и массовое закрытие больниц.

"Медреформа в том виде, в котором мы получили означает увольнение около 50-ти тысяч мед работников, закрытие 332 больниц - из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол, то единичные обращения и забастовки станут ежедневными массовими явлениями. Дефицит наблюдается в 984 больницах", - уточнил Степанов. 

Как сообщал портал "Комментарии", ранее о приостановке медицинской реформы уже заявил президент Зеленский.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stepanov-anonsiroval-vvedenie-novoy-sistemy-1588661340.html
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