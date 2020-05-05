Минздрав изменит систему финансирования больниц, - Степанов

Финансирование украинских медучреждений будет изменено. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Новые принципы финансирования намерены ввести до 1 июня.

"До 1 июня мы введем такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году", - заявил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что дефицит средств зафиксирован в тысячах украинских больниц. Реформа медицинской отрасли, которую внедряла и.о. главы Минздрава Уляна Супрун означает увольнение десятков тысяч медиков и массовое закрытие больниц.

"Медреформа в том виде, в котором мы получили означает увольнение около 50-ти тысяч мед работников, закрытие 332 больниц - из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол, то единичные обращения и забастовки станут ежедневными массовими явлениями. Дефицит наблюдается в 984 больницах", - уточнил Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее о приостановке медицинской реформы уже заявил президент Зеленский.

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