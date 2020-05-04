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Второй этап медреформы и смягчение карантина: что сказал Зеленский в обращении

В правительстве планируют исправлять, а не отменять медицинскую реформу

сегодня, 17:41
Автор:

• Антон Корнилов

Второй этап медреформы и смягчение карантина: что сказал Зеленский в обращении

Сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным видеообращением, в котором рассказал о перспективах завершения общенационального карантина в стране и втором этапе медицинской реформы.

По словам Зеленского, если отменить карантин завтра, то это может привести к 120 тысяч смертей в Украине от Covid-19 до конца года. Именно поэтому отмена карантина должна быть постепенной — с 11 мая откроют парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Статистика сейчас "дает надежду на будущее", но могла быть другой, если бы не современные меры и не наши украинский врачи, которые "сегодня оказались под ударом".

Президент рассказал, что рабочая группа из академиков, профессоров, заслуженных врачей Украины и руководства Минздрава проанализировала медицинскую реформу и обнаружила в ней как большие преимущества, так и очевидные недостатки.

Зеленский призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины предложить пути решения проблем медицинской реформы, чтобы сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. Государство не должно отменять реформу, потому что 50 тысяч медиков могут потерять работу, а 332 больницы могут закрыться.

"Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня — это такое же войско, которое защищает здоровье украинцев", — подчеркнул президент.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский рассказал о годовщине событий 2 мая в Одессе.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/poslablennya-karantinu-ta-drugij-etap-medichnoyi-reformi-zve-60981
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