Второй этап медреформы и смягчение карантина: что сказал Зеленский в обращении

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Сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский
обратился к украинцам с традиционным видеообращением, в котором рассказал о
перспективах завершения общенационального карантина в стране и втором этапе
медицинской реформы.
По словам Зеленского, если отменить карантин завтра, то это
может привести к 120 тысяч смертей в Украине от Covid-19 до конца года. Именно поэтому
отмена карантина должна быть постепенной — с 11 мая откроют парки, скверы,
салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Статистика сейчас "дает
надежду на будущее", но могла быть другой, если бы не современные меры и не
наши украинский врачи, которые "сегодня оказались под ударом".
Президент рассказал, что рабочая группа из академиков,
профессоров, заслуженных врачей Украины и руководства Минздрава проанализировала
медицинскую реформу и обнаружила в ней как большие преимущества, так и
очевидные недостатки.
Зеленский призвал министра здравоохранения, главу
профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины предложить
пути решения проблем медицинской реформы, чтобы сохранить все положительные
моменты и срочно исправить ошибки. Государство не должно отменять реформу,
потому что 50 тысяч медиков могут потерять работу, а 332 больницы могут
закрыться.
"Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши
врачи сегодня — это такое же войско, которое защищает здоровье украинцев", —
подчеркнул президент.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский рассказал о годовщине событий 2 мая в Одессе.
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