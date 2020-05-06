Кабмин выделил еще 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

Украинское правительство решило увеличить объем средств на борьбу с эпидемией. Так, решением Кабинета министров дополнительно выделено 3,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В данное время документ проходит согласование в финансовых министерствах.

"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", - уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, бюджетные средства направят на обеспечение защиты медработников, которые непосредственно занимаются заболевшими COVID-19. На выделяемые средства также закупят товары для предотвращения возможной вспышки заболеваний коронавирусом. Часть денег пойдет на зарплату медиков и лаборантов, которые задействованы в обеспечении эпидемиологической безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство выделило 1,6 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям предпринимателей.

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