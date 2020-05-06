Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

9234.49

ETH/USD

209.86

LTC/USD

47.44

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.30

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Кабмин выделил еще 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19
НОВОСТИ Все новости

Кабмин выделил еще 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

Правительство Украины дополнительно выделяет средства на борьбу с коронавирусом

сегодня, 15:18
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин выделил еще 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

Украинское правительство решило увеличить объем средств на борьбу с эпидемией. Так, решением Кабинета министров дополнительно выделено 3,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В данное время документ проходит согласование в финансовых министерствах.

 "Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", - уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, бюджетные средства направят на обеспечение защиты медработников, которые непосредственно занимаются заболевшими  COVID-19. На выделяемые средства также закупят товары для предотвращения возможной вспышки заболеваний коронавирусом. Часть денег пойдет на зарплату медиков и лаборантов, которые задействованы в обеспечении эпидемиологической безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство выделило 1,6 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям предпринимателей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-koronavirusom-v-ukrayini
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...