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Правительство выделило 1,6 млрд гривень для ФЛП, у которых есть дети

ФЛП смогут получать пособия на детей на период карантина и на один месяц после даты его отмены

сегодня, 11:35
Автор:

• Татьяна Веремеева

Правительство выделило 1,6 млрд гривень для ФЛП, у которых есть дети

Физические-лица предприниматели (ФЛП), которые имеют детей, получат финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что правительство выделило 1,6 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП, избравших упрощенную систему налогообложения и принадлежащих к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг. Глава ведомства Марина Лазебная заявила, что это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина.

Согласно данным Минсоцполитики, финансовую помощь получат 414 тысяч детей из 337 тысяч семей ФЛП.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины выделил 6 млрд грн. на финансирование пособий по безработице. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания правительства.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія".


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