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Правительство выделило 6 млрд гривень на помощь по безработице

Кабмин направит деньги на помощь людям, которые раньше не получали пособия по безработице

сегодня, 11:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Правительство выделило 6 млрд гривень на помощь по безработице

Кабинет министров Украины выделил 6 млрд грн. на финансирование пособий по безработице. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, в постановлении "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы" указано, что выделенные средства будут направлены на выплату:

- пособий по безработице – 1,277 млрд грн;
1) повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;
2) помощь освобожденным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;
3)выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше;

- пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн. (выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время).

в

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія".


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