Правительство выделило 6 млрд гривень на помощь по безработице

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Кабинет министров Украины выделил 6 млрд грн. на финансирование пособий по
безработице. Соответствующее решение
было принято во время внеочередного заседания правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Так, в постановлении "О выделении средств для оказания финансовой помощи
Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай
безработицы" указано, что выделенные средства будут направлены на выплату:
- пособий по безработице – 1,277 млрд грн;
1) повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;
2) помощь освобожденным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;
3)выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше;
- пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн. (выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время).
в
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время
внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск
экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения
пособия по безработице онлайн через портал "Дія".
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