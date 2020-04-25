Украинцам станет проще получить пособие по безработице

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Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал
запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения
пособия по безработице онлайн через портал "Дія". Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль.
Особенно этот сервис стал актуальным в условиях карантина из-за
коронавируса в Украине. Ранее нужно было лично приходить в центр занятости или
по упрощенной процедуре отправлять заявку через электронную почту.
Для того, чтобы оформить статус безработного в Украине теперь необходимо
сделать несколько шагов:
- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать соответствующую услугу;
- заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.
По словам Дениса Шмыгаля процедура будет занимать около 10 минут, а срок
рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать
одного рабочего дня.
Уведомление о результате обработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступно в личном кабинете пользователя на портале "Дія".
Ранее "Комментарии" писали, что Денис
Шмыгаль озвучил ряд мер, с помощью которых власти в это кризисное время
намерены создавать новые рабочие места. Речь идет о работе в социальной,
коммунальной, бюджетной, строительной (дороги) сферах – с небольшой зарплатой.
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