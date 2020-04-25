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Украинцам станет проще получить пособие по безработице

Теперь статус безработного можно оформить онлайн

сегодня, 14:37
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинцам станет проще получить пособие по безработице

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія". Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Особенно этот сервис стал актуальным в условиях карантина из-за коронавируса в Украине. Ранее нужно было лично приходить в центр занятости или по упрощенной процедуре отправлять заявку через электронную почту.

Для того, чтобы оформить статус безработного в Украине теперь необходимо сделать несколько шагов:

- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать соответствующую услугу;
- заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.

По словам Дениса Шмыгаля процедура будет занимать около 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

Уведомление о результате обработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступно в личном кабинете пользователя на портале "Дія".

Ранее "Комментарии" писали, что Денис Шмыгаль озвучил ряд мер, с помощью которых власти в это кризисное время намерены создавать новые рабочие места. Речь идет о работе в социальной, коммунальной, бюджетной, строительной (дороги) сферах – с небольшой зарплатой.


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