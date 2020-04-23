Правительство против безработицы: что предлагают украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил ряд мер, с помощью которых власти в это кризисное время намерены создавать новые рабочие места. Речь идет о работе в социальной, коммунальной, бюджетной, строительной (дороги) сферах – с небольшой зарплатой. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили насколько это может быть эффективно, и есть ли другие способы создать рабочие места – с зарплатами, которые помогут не просто выживать, но и жить.

"Необходима реальная активизация бизнеса"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что по оценкам Advanter (на основании опроса 458 украинских компаний) реальная безработица в мае может достигнуть 2,5-3 млн человек в условиях продолжения карантина и замедления бизнес-активности.

"При этом финансовая "подушка" как у бизнесов (более 50% компаний), так и у граждан (более 2/3 по исследованиям Gradus) заканчивается в мае, – подчеркивает Андрей Длигач. – Соответственно, все меры, направленные на повышение занятости, крайне важны. И предложенные правительством меры позволяют перенести акцент с финансирования безработицы на финансирование занятости и решения ключевых проблем – социальных и инфраструктурных. Также правительство предлагает меры помощи малому и микробизнесу по сохранению рабочих мест – это и льготы по налогам на труд, и расширение программы кредитования 5-7-9%".

Однако, этого мало, уверен эксперт. Ведь для сокращения безработицы необходима реальная активизация бизнеса.

Поскольку Украина, в отличие от большинства развитых стран, не имеет возможности "заливать" экономику деньгами, необходимо как минимум дать четкие позитивные сигналы бизнесу. Такими, по мнению Андрея Длигача, могли бы быть:

1. План либеральной налоговой реформы для скорейшего выхода из кризиса (системное снижение налогов на труд, введение налога на выведенный капитал, предотвращение коррупции в сфере НДС и т.д.).

2. Радикальная реформа судебной системы.

3. Поддержка украинского производителя через госзакупки.

4. Помощь украинским экспортерам в открытии рынков стран Африки и Азии.

"Нет стимулов сохранять рабочие места"

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников считает нелогичным с точки зрения экономики подход правительства к созданию рабочих мест.

"Никаких стимулов для работодателя продолжать сохранять рабочие места, – поясняет эксперт. – Программы кредитования экономики банками – сейчас не выход. Существуют очень большие риски невозврата кредитов для банков, а процентные ставки – неоправданно высокие. Между тем, легальный бизнес не генерирует прибыли по 20-30% и особенно в кризис".

По словам Дениса Красникова, правительством не делается, тогда как делать это надо обязательно:

– максимальная дерегуляция всей экономики;

– создание в экспортноориентированных отраслях наилучших на планете условий для развития производства;

– выплата вынужденно закрытым предприятиям средств на поддержание рабочих мест вместо выплат пособий по безработице;

– максимальное стимулирование покупки отечественных товаров.

"Пора заняться реальной экономикой"

Политический эксперт Сергей Таран обращает внимание, что карантин предполагает уменьшение социальных контактов среди людей. А то, что предлагает Шмыгаль – это как раз увеличение социальных контактов. И даже если это произойдет вскоре после карантина, подобная "коллективная работа" может быть в определенной мере небезопасна. Тем более, что медики прогнозируют вероятную вторую волну коронавирусной инфекции.

"То, где предполагается создание многих низкооплачиваемых рабочих мест (работа в строительстве, в развитии инфраструктуры) – это как раз те сферы, где контактов среди людей много. Поэтому нужно как-то выбрать – или карантин, или работа на низкую зарплату для украинцев, – отмечает Сергей Таран. – Но если карантин уже не так важен, может, пора заняться реальной экономикой. Сделать так, чтобы она таки заработала. И это позволит создать (вернуть) рабочие места. И не с такой низкой зарплатой, как предлагает Шмыгаль".

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине повысили размер пособия по безработице.

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