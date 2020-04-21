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В Украине повысили размер минимальной помощи по безработице

В Минэкономразвития разъяснили условия получения пособий по безработице на период карантина

21 апреля 2020, 16:18
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине повысили размер минимальной помощи по безработице

Минимальное пособие по безработице в Украине повысили с 650 грн до 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что размер пособия повышен для людей, которые получают минимальную помощь без учета заработной платы и страхового стажа. Размер выплат повысили на период карантина. Увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года.

Минимальный размер пособия по безработице повышен на период с 12 марта (даты начала карантина) и будет актуальным в течение 30 дней после окончания карантина.

На пособие в размере 1000 грн могут рассчитывать:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);
- молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
- внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Ранее "Комментарии" писали, что ряд крупных ритейл-операторов заявляют, что окончание карантина не гарантирует полный запуск всей розничной торговли в Украине, а во многом это зависит от стоимости аренды.


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