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"У нас все еще закрыто": треть магазинов Украины рискуют не возобновить работу после окончания карантина

Операторы розничной торговли допускают, что более 30% торговых объектов не смогут открыться, если арендодатель существенно не поменяет расценки

сегодня, 12:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

"У нас все еще закрыто": треть магазинов Украины рискуют не возобновить работу после окончания карантина

Ряд крупных ритейл-операторов заявляют, что окончание карантина не гарантирует полный запуск всей розничной торговли в Украине, а во многом это зависит от стоимости аренды. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу консалтинга Colliers International в Украине.

Так, согласно сообщению, после снятия ограничительных мер по карантину, большинство договоров по аренде будет подвергаться изменению в ценовой политике.

"Прогнозируется значительное снижение арендных ставок после отмена карантина как минимум на 6 месяцев с целью сохранения бизнеса арендаторов. Ряд крупных ритейл операторов предполагает, что при наихудшем сценарии и неготовности некоторых арендодателей существенно пересматривать условия аренды в пользу арендаторов, до 30% магазинов могут не открыться после карантина", - указывает  Colliers International.

При этом отмечается, что предприниматели, которые занимаются розничной торговлей занимают наблюдательную позицию и ведут переговоры с арендодателями для возможности внести корректировки в дальнейшую деятельность и оплату.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейший украинский банк "Ощад" будет выдавать кредиты на обеспечение энергоэффективности


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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/10961435-pislya-karantinu-v-ukrajini-mozhe-ne-vidkritisya-tretina-magaziniv-doslidzhennya.html
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