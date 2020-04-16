Ощадбанк будет выдавать теплые кредиты

Ощадбанк присоединяется к программе энергофэфективности и будет выдавать украинцам "теплые кредиты". Об этом говорится с сообщении на сайте государственного банка.

Госагенству по энергоэффективности удалось достичь соглашения с представителями банка на текущий год. В результате, в 2020 году получить "теплый кредит" в Ощадбанке частные лица смогут, если хотят переоборудовать частный дом с учетом энергосберегающих технологий. Именно на их покупку и установку можно получить деньги. Также кредит дадут, если человек собирается потратить его на приобретение твердотопливного котла.

Получить кредит в Ощадбанке могут и представители ОСМД, если планируют, скажем, утеплить многоквартирный дом или другим образом сделать его более энергосберегающим.

Ныне к государственной программе "теплых кредитов" присоединились уже 4 государственных банка. Кроме Ощада, это ПриватБанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Суть программы в том, что часть одолженной сумы будет погашать государство. Например за твердотопливный котел вернут 20% кредита, правда, если это будет не больше, чем 12 тысяч гривен. 35% возместят частным лицам на энергосберегающее оборудование. А вот ОСМД могут рассчитывать на погашение 40% тела кредита, полученного по программе на покупку и установку энергоэффективного оборудования и материалов. То же самое касается и жилищно-строительных кооперативов.

Следует отметить, что если семья получает субсидию, государство ей может помочь погасить до 70% кредитной суммы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что банки будут реструктуризировать кредиты украинцев из-за карантина.







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