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Ощадбанк будет выдавать теплые кредиты

"Теплые кредиты" на обеспечение энергоэфекитивности в Ощадбанке будут выдавать представителям ОСМД и частным лицам.

сегодня, 12:17
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ощадбанк будет выдавать теплые кредиты

Ощадбанк присоединяется к программе энергофэфективности и будет выдавать украинцам "теплые кредиты". Об этом говорится с сообщении на сайте государственного банка. 

Госагенству по энергоэффективности удалось достичь соглашения с представителями банка на текущий год. В результате, в 2020 году получить "теплый кредит" в Ощадбанке частные лица смогут, если хотят переоборудовать частный дом с учетом энергосберегающих технологий. Именно на их покупку и установку можно получить деньги. Также кредит дадут, если человек собирается потратить его на приобретение твердотопливного котла. 

Получить кредит в Ощадбанке могут и представители ОСМД, если планируют, скажем, утеплить многоквартирный дом или другим образом сделать его более энергосберегающим. 

Ныне к государственной программе "теплых кредитов" присоединились уже 4 государственных банка. Кроме Ощада, это ПриватБанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Суть программы в том, что часть одолженной сумы будет погашать государство. Например за твердотопливный котел вернут 20% кредита, правда, если это будет не больше, чем 12 тысяч гривен. 35% возместят частным лицам на энергосберегающее оборудование. А вот ОСМД могут рассчитывать на погашение 40% тела кредита, полученного по программе на покупку и установку энергоэффективного оборудования и материалов. То же самое касается и жилищно-строительных кооперативов. 

Следует отметить, что если семья получает субсидию, государство ей может помочь погасить до 70% кредитной суммы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что банки будут реструктуризировать кредиты украинцев из-за карантина. 




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Источник: https://saee.gov.ua/uk/news/3359
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