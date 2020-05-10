Глава Минздрава: "Не понимаю, почему врач должен зарабатывать меньше прокурора"

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают необходимость радикальных изменений в государственном бюджете для возможности повысить зарплаты врачам и медицинским работникам с 1 июля 2020 года. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в интервью журналистам "ТСН".

Так, Степанов подчеркнул, что речь идет приблизительно об 11 млрд гривен.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинские гарантии, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен в пересчете на цены 2019 года", - указал министр.

При этом он добавил, что практика показывает совершенно другие цифры, а зарплата хирургов зачастую значительно уступает зарплате тех же прокуроров.

"Я понимаю, почему врач-хирург должен получать 4 500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?", - удивляется Степанов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин занялся вопросом повышения зарплат медикам и врачам с начала назначения Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

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