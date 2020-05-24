Добавка к пенсии: Минсоцполитики хочет доплачивать пожилым гражданам по 500 грн

В Минсоцполитики выступили с новой социальной инициативой, которая посвящена пенсионерам. Так, более миллиона граждан, которым исполнилось 75 лет, каждый месяц смогут получать дополнительно 500 грн. Об этом заявила глава ведомства Марина Лазебная.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

Министр считает, что стоит законодательно закрепить дату индексации пенсий, поскольку без этого решения в обществе возникает много слухов и спекуляций. С 1 мая текущего года в Украине проходит индексация пенсий на 11%.

Лазебная напомнила, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда вырос до 34 млрд грн, в то время как в начале года нехватка средств составляла 23 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", в Пенсионный фонд Украины с начала месяца по состоянию на 20 мая поступило 10,2 млрд грн при плане 12,7 млрд грн. Об этом пресс-служба ПФУ написала на своей странице в Facebook. При этом в сообщении указано, что с начала года в бюджет фонда поступило 99,3 млрд грн при плане 108,2 млрд грн.

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