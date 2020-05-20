Пенсионный фонд понес серьезные убытки во время карантина

Пенсионный фонд Украины с начала месяца по состоянию на 20 мая поступило 10,2 млрд грн при плане 12,7 млрд грн. Об этом пресс-служба ПФУ написала на своей странице в Facebook.

При этом в сообщении указано, что с начала года в бюджет фонда поступило 99,3 млрд грн при плане 108,2 млрд грн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что расчет пенсий для украинцев теперь будет проводиться по новой формуле.

Отныне рассчитывать пенсии в Украине будут по-новому. Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней зарплаты, который повлияет на расчет размера пенсии, сообщают в пресс-службе.

Так, показатель средней зарплаты, который учитывают при исчислении пенсионных выплат за март 2020 года, теперь составляет 9905 грн 39 коп. Отметим, что в среднем, размер выплаты вырастет на 216 грн в месяц.





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